12 czerwca przypada święto Służby Ochrony Państwa (SOP). "Każdy, kto ma złe intencje, powinien się obawiać funkcjonariuszy i funkcjonariuszek SOP-u" - powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu oraz prezydent Karol Nawrocki podziękowali funkcjonariuszom za codzienną pracę.

Premier Donald Tusk oraz Komendant SOP płk Tomasz Jackowicz podczas obchodów Święta Służby Ochrony Państwa / Paweł Supernak / PAP

Premier Donald Tusk podczas obchodów święta SOP w Warszawie podkreślił legendarną skuteczność Służby Ochrony Państwa.

Prezydent Karol Nawrocki skierował list do funkcjonariuszy SOP.

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Legendarna siła sprawcza SOP

Podczas piątkowych obchodów święta SOP w Warszawie Donald Tusk podkreślił, że "siła sprawcza Służby Ochrony Państwa jest już legendarna". Każdy, kto ma złe intencje, powinien się obawiać funkcjonariuszy i funkcjonariuszek SOP-u - stwierdził.

Tusk zaznaczył, że sam jest dłużnikiem funkcjonariuszy SOP. Pewnie jestem jedną z najdłużej chronionych osób w państwie. Nie żartuję, kiedy mówię, że jestem dzisiaj tutaj z wami, tylko dzięki temu, że wy jesteście wokół mnie - powiedział.

Premier podkreślił, że codzienność funkcjonariuszy SOP w czasach narastających zagrożeń wymaga "odwagi, profesjonalizmu, wyobraźni i czujności".

Wy wiecie najlepiej, ile razy musieliście interweniować wtedy, kiedy pojawiały się drony (...). Wy jesteście zawsze na miejscu i dzięki temu czujemy, że autorzy sabotażu, dywersji czy prób agresji są bezsilni właśnie także dlatego, że wy jesteście strażnikami polskiego bezpieczeństwa - zastrzegł.

Według premiera pojawiające się nowe typy zagrożeń powodują, że SOP potrzebuje więcej kompetencji, sprzętu i nowoczesnej logistyki. Jesteśmy od tego, żeby dostarczyć wam to wszystko, co jest niezbędne, abyście mogli skutecznie służyć państwu i jego bezpieczeństwu - dodał Tusk.

Prezydent: Praca ta pozostaje często niewidoczna

W liście odczytanym przez szefa gabinetu prezydenta RP Pawła Szefernakera prezydent Karol Nawrocki złożył wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom SOP serdeczne gratulacje, wyrazy uznania i podziękowania za służbę.

Podkreślił, że zadania funkcjonariuszy oraz pracowników Służby wymagają nie tylko wysokich kwalifikacji i specjalistycznego przygotowania, lecz także gotowości do działania w każdych warunkach i o każdej porze.

Szczególne słowa wdzięczności kieruję do Państwa za codzienne działania na rzecz osób objętych ochroną SOP. Praca ta pozostaje często niewidoczna, jednak to właśnie od jej jakości zależy niezakłócony przebieg najważniejszych wydarzeń państwowych, uroczystości publicznych oraz spotkań o znaczeniu krajowym i międzynarodowym - zaznaczył.

Prezydent dodał, że w tym uroczystym dniu wspominamy również tych, którzy ponieśli najwyższą ofiarę w służbie Rzeczpospolitej i nie wrócili z wykonywanych zadań. Pamięć o ich poświęceniu współtworzy etos formacji, do której wstępuje się z potrzeby służby i poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo Polski oraz jego obywateli - podkreślił.