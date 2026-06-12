Policja zatrzymała 57-letnią patomorfolożkę Magdalenę H. w związku z szokującym odkryciem w Lutoryżu na Podkarpaciu. Chodzi o szczątki płodów ludzkich znalezione na działce, która w przeszłości należała do kobiety.

Działania służb na działce w Lutoryżu / Darek Delmanowicz / PAP

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Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie informuje, że Magdalena H. została zatrzymana dziś rano w Zamościu. Jest mieszkanką stolicy Podkarpacia.

Planowane jest przesłuchanie zatrzymanej w charakterze podejrzanej. Po wykonaniu czynności procesowych z jej udziałem podjęta zostanie decyzja co do ewentualnego zastosowania środków zapobiegawczych - przekazał Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej prokuratury.

Lutoryż. Policja na miejscu odnalezienia zakopanych szczątków płodów / Darek Delmanowicz / PAP

Patomorfolożka może odpowiedzieć za dwa przestępstwa

Lutoryż. Policja na działce, na której znaleziono szczątki płodów / Darek Delmanowicz / PAP

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest przez prokuraturę w kierunku zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do tego. Za pierwsze przestępstwo grozi do 2 lat więzienia, a za drugie - do 12 lat.



Jak informowaliśmy, policję o sprawie powiadomili obecni właściciele działki, którzy prowadzili remont swego domu. Przygotowując teren pod wylewkę tarasu, natrafili w ziemi na ludzkie szczątki.

Prokuratura podaje, że na posesji znaleziono też "znaczną ilość przedmiotów stanowiących odpady medyczne, w tym głównie bloczków parafinowych oraz szkiełek mikroskopowych".

Oględziny mogą zakończyć się w przyszłym tygodniu

Działania służb na posesji w Lutoryżu / Darek Delmanowicz / PAP

Śledczy nie informują, jak wiele szczątków ludzkich znaleziono na działce, która w przeszłości należała do patomorfolożki. Z komunikatu dowiadujemy się, że część płodów mogła być we wczesnej fazie rozwoju.

Na miejscu ujawnienia szczątków kontynuowane są oględziny, w ramach których zabezpieczany jest materiał dowodowy. Mogą potrwać do przyszłego tygodnia - przekazał Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej prokuratury.