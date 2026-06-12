Wielka akcja policji na lotnisku w Hamburgu. Wszystkie loty zostały tymczasowo odwołane. Pasażerowie musieli wysiąść z samolotów.

Lotnisko w Hamburgu / IMAGO/Imago Stock and People / East News

Na lotnisku w Hamburgu wielka policyjna akcja.

Pasażerowie zostali ewakuowani ze strefy po kontroli bezpieczeństwa.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Lotnisko w niemieckim Hamburgu zostało w piątek ewakuowane z powodu incydentu związanego z bezpieczeństwem - poinformował Reuters i niemieckie media.

Według operatora lotniska wszystkie odloty zostały tymczasowo odwołane. Wszyscy pasażerowie musieli opuścić obszar za kontrolami bezpieczeństwa. Również pasażerowie, którzy już znajdowali się w samolotach, musieli z nich ponownie wysiąść - informuje "Bild".

Na lotnisku panuje chaos. Przez głośniki pasażerowie w terminalu są informowani, że obecnie nie mogą odbywać się żadne odloty. Obecnie obszar bezpieczeństwa jest sprawdzany - powiedział rzecznik niemieckiej policji, cytowany przez "Bild".

Nie wiadomo, jak długo potrwa zamknięcie lotniska. Na tablicach informacyjnych wyświetlane są opóźnienia lotów sięgające do trzech godzin.

W akcji bierze udział także służba celna.