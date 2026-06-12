​Polskie Siły Powietrzne przyjęły do służby najnowocześniejsze myśliwce F-35. Ceremonii w Łasku towarzyszył efektowny przelot maszyn nad największymi miastami kraju - Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią. Podczas przelotu w okolicach Krakowa jedna z awionetek stworzyła ze ścieżki lotu rejestrowanej przez radary napis "F35".

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W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku rozpoczęła się uroczysta ceremonia przyjęcia myśliwców F-35 do Sił Zbrojnych RP. Wcześniej, w ramach akcji "Powitanie z Polską" myśliwce F-35 wykonały widowiskowy przelot nad czterema największymi miastami kraju. Około godziny 9:15 maszyny wystartowały z bazy w Łasku, by następnie przelecieć nad Gdańskiem. Kolejnym punktem na trasie była Warszawa, gdzie formacja F-35 pojawiła się nad Wisłą, na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Około 10:35 myśliwce były widoczne nad Krakowem, a następnie skierowały się nad Łódź.

Spektakularny napis na niebie

Podczas przelotu nad Krakowem doszło do niecodziennego wydarzenia. Pilot jednej z awionetek wykorzystał zapis ścieżki lotu rejestrowany przez systemy radarowe, aby stworzyć na niebie napis "F35".

Ten oryginalny gest został zauważony przez tysiące internautów. Według danych serwisu flightradar24 lot awionetki śledziło w szczytowym momencie ponad trzy tysiące osób, czyniąc go najbardziej obserwowanym lotem na świecie w tym czasie.

Nowa era dla polskiego lotnictwa

Trzy pierwsze polskie F-35 już stacjonują w bazie w Łasku. Choć Polska odebrała już osiem tych maszyn, dotychczas były one wykorzystywane w bazach w USA, gdzie szkolili się polscy piloci, instruktorzy i technicy. Teraz kolejne samoloty będą trafiać bezpośrednio do kraju. Zgodnie z harmonogramem, do 2029 roku Polska otrzyma łącznie 32 myśliwce F-35.

F-35 to nie tylko nowoczesny wygląd, ale przede wszystkim zaawansowana technologia. Myśliwce te zostały zbudowane w technologii stealth, co znacząco utrudnia ich wykrycie przez radary przeciwnika. Wyposażone są w szereg nowoczesnych sensorów, które zbierają dane z otoczenia i przekazują je pilotowi oraz innym jednostkom na lądzie i morzu, w tym systemom przeciwlotniczym Patriot.

Nowe myśliwce mogą przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie celów naziemnych na dystansie kilkuset kilometrów. F-35 są również wyposażone w pociski przeciwlotnicze AIM-120 AMRAAM i AIM-9X Sidewinder oraz bomby kierowane i szybujące, co czyni je wszechstronnymi narzędziami zarówno do obrony, jak i ataku.

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