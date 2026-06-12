Spektakularny napis na niebie

Podczas przelotu nad Krakowem doszło do niecodziennego wydarzenia. Pilot jednej z awionetek wykorzystał zapis ścieżki lotu rejestrowany przez systemy radarowe, aby stworzyć na niebie napis "F35".

Ten oryginalny gest został zauważony przez tysiące internautów. Według danych serwisu flightradar24 lot awionetki śledziło w szczytowym momencie ponad trzy tysiące osób, czyniąc go najbardziej obserwowanym lotem na świecie w tym czasie.

/ Hubert Drabik / RMF FM

Nowa era dla polskiego lotnictwa

Trzy pierwsze polskie F-35 już stacjonują w bazie w Łasku. Choć Polska odebrała już osiem tych maszyn, dotychczas były one wykorzystywane w bazach w USA, gdzie szkolili się polscy piloci, instruktorzy i technicy. Teraz kolejne samoloty będą trafiać bezpośrednio do kraju. Zgodnie z harmonogramem, do 2029 roku Polska otrzyma łącznie 32 myśliwce F-35.