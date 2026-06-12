Polskie Siły Powietrzne przyjęły do służby najnowocześniejsze myśliwce F-35. Ceremonii w Łasku towarzyszył efektowny przelot maszyn nad największymi miastami kraju - Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią. Podczas przelotu w okolicach Krakowa jedna z awionetek stworzyła ze ścieżki lotu rejestrowanej przez radary napis "F35".
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W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku rozpoczęła się uroczysta ceremonia przyjęcia myśliwców F-35 do Sił Zbrojnych RP. Wcześniej, w ramach akcji "Powitanie z Polską" myśliwce F-35 wykonały widowiskowy przelot nad czterema największymi miastami kraju. Około godziny 9:15 maszyny wystartowały z bazy w Łasku, by następnie przelecieć nad Gdańskiem. Kolejnym punktem na trasie była Warszawa, gdzie formacja F-35 pojawiła się nad Wisłą, na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Około 10:35 myśliwce były widoczne nad Krakowem, a następnie skierowały się nad Łódź.