Przełomowe badania opublikowane przez międzynarodowy zespół naukowców, na które powołuje się "National Geographic", rzucają zupełnie nowe światło na skutki uderzenia planetoidy sprzed 66 milionów lat. Okazuje się, że katastrofa, która unicestwiła dinozaury, równocześnie stworzyła podziemny ekosystem idealny do rozwoju życia – i to na znacznie dłużej, niż dotąd sądzono.

Planetoida, która zabiła dinozaury, dała też nowe życie na Ziemi (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Około 66 milionów lat temu planetoida o średnicy 10 km uderzyła w Ziemię, powodując masowe wymieranie m.in. dinozaurów.

Międzynarodowa ekspedycja pobrała próbki skał z krateru w Meksyku, co pomogło zrozumieć skalę katastrofy i początki nowego życia.

Najnowsze badania pokazują, że uderzenie nie tylko zniszczyło życie, ale stworzyło hydrotermalny system sprzyjający powstawaniu mikroorganizmów.

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Około 66 milionów lat temu Ziemię nawiedziło jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń w jej historii. W naszą planetę uderzyła planetoida o średnicy 10 kilometrów, wywołując globalną katastrofę, która doprowadziła do masowego wymierania. Z powierzchni Ziemi zniknęło wtedy około 75 proc. wszystkich gatunków, w tym dinozaury. Ślad po tym wydarzeniu do dziś skrywa się głęboko pod wodami Zatoki Meksykańskiej - to krater Chicxulub, kolosalna blizna o średnicy blisko 200 kilometrów, która sięga głęboko w skorupę ziemską.

Przez dekady krater ten fascynował naukowców z całego świata. Dzięki międzynarodowej ekspedycji wiertniczej Expedition 364 udało się pobrać próbki skał, które stały się kluczem do zrozumienia nie tylko skali zniszczenia, ale i... narodzin nowego życia.

Nowe życie pośród ruin

Jak donosi "National Geographic", najnowsze badania przeprowadzone przez zespół kierowany przez dr Annemarie Pickersgill z University of Glasgow, całkowicie zmieniają nasze spojrzenie na skutki uderzenia. Okazuje się, że energia wyzwolona podczas impaktu nie tylko zniszczyła istniejące życie, ale stworzyła niezwykłe warunki do powstania nowego ekosystemu.

W wyniku uderzenia skały zostały stopione i popękane, a do wnętrza krateru wdarła się woda morska. Tak powstał rozległy system hydrotermalny - środowisko, w którym gorąca woda krążyła przez miliony lat wśród porowatych skał. To właśnie takie miejsca, jak podkreślają naukowcy, są idealnym siedliskiem dla mikroorganizmów. Obfitość składników chemicznych, ciepło i schronienie w skalnych porach stworzyły "podziemny raj" dla życia.

Osiem milionów lat życia pod Zatoką Meksykańską

Kluczowym pytaniem, które od lat nurtowało badaczy, było: jak długo taki system mógł funkcjonować? Dotychczasowe szacunki mówiły o dwóch milionach lat. Najnowsze analizy, wykorzystujące zaawansowane techniki datowania radiometrycznego, przyniosły jednak zaskakujące wnioski.

Dr Annemarie Pickersgill i jej zespół skupili się na minerałach zwanych skaleniami potasowymi, które powstały w wyniku działania gorącej wody. Dzięki metodzie datowania argonowo-argonowego udało się precyzyjnie określić wiek tych minerałów. Wyniki? System hydrotermalny w kraterze Chicxulub działał przez co najmniej 8 milionów lat - czterokrotnie dłużej niż wcześniej sądzono.

To najdłużej funkcjonujący system hydrotermalny powstały w wyniku uderzenia asteroidy, jaki kiedykolwiek udokumentowano na Ziemi. Analizy wykazały, że minerały krystalizowały stopniowo od momentu impaktu aż do około 58 milionów lat temu.

Wyniki badań laboratoryjnych zostały potwierdzone przez zaawansowane symulacje komputerowe, przeprowadzone przez dr Evangelosa Christou i jego zespół. Modelując przepływ ciepła i wody w kraterze, naukowcy uwzględnili złożoność geologiczną i wysoką porowatość skał. Okazało się, że przy odpowiednich warunkach system hydrotermalny mógł pozostawać aktywny przez miliony lat, zapewniając stabilne i ciepłe środowisko dla mikroorganizmów.

Nowe spojrzenie na początki życia

Odkrycie to ma ogromne znaczenie nie tylko dla zrozumienia historii Ziemi, ale także dla poszukiwań życia poza naszą planetą. Jeśli uderzenia asteroid mogą tworzyć stabilne, gorące środowiska wodne trwające miliony lat, to nawet w najbardziej surowych okresach historii planet mogły istnieć "bezpieczne przystanie" dla życia. "National Geographic" podkreśla, że podobne kraterowe systemy hydrotermalne mogą być kluczowe w badaniach nad potencjalnym życiem na Marsie, gdzie powierzchnia planety usiana jest tysiącami kraterów.