Pod powierzchnią Pacyfiku, w miejscu, gdzie dziś znajduje się Nowa Zelandia, kryje się zatopiony, ósmy kontynent – Zelandia. Choć dziś niemal cała znajduje się pod wodą, jej historia i znaczenie są równie ważne, jak pozostałych siedmiu kontynentów. To dowód na to, że Ziemia wciąż potrafi nas zaskakiwać – nawet w XXI wieku.
- Dzięki nowoczesnym badaniom geologicznym potwierdzono, że na świecie znajduje się ósmy kontynent - Zelandia.
- Zelandia rozciąga się na powierzchni prawie 5 milionów kilometrów kwadratowych.
- 95 proc. powierzchni Zelandii znajduje się pod wodą.
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Zelandia to prawdziwy gigant. Jej powierzchnia rozciągała się na niemal 5 milionów kilometrów kwadratowych - była większa niż Indie i niemal dwie trzecie Australii. Jak to możliwe, że przez tyle lat pozostawała poza mapami i świadomością naukowców? Odpowiedź jest prosta: aż 95 proc. jej powierzchni znajduje się pod wodą, a granice przez dekady były mylone z obrzeżami Australii.
Dopiero niedawno, dzięki zaawansowanym badaniom geologicznym, naukowcy mogą potwierdzić - Zelandia to niezależny kontynent, z własną historią, strukturą tektoniczną i rodowodem sięgającym czasów superkontynentu - Gondwany.