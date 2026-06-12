Chcesz połączyć sportową rywalizację z pomaganiem, ale przegapiłeś główny termin zapisów? Nic straconego! Organizatorzy 15. edycji Poland Business Run przygotowali dodatkowe pakiety startowe, które pozwalają dołączyć do ponad 43 tysięcy uczestników z całego świata. Niezależnie od tego, czy wybierzesz bieg na żywo w Warszawie lub Krakowie, wirtualny marsz z psem, czy spacer nordic walking – Twój start to realne wsparcie, rehabilitacja i protezy dla potrzebujących.

/ materiały prasowe /

Poland Business Run od lat gromadzi tysiące entuzjastów biegania oraz osób chcących nieść pomoc innym. W tegorocznej, jubileuszowej edycji sztafety na listach startowych widnieje już 43 tysiące uczestników reprezentujących ponad 1780 firm. Dzięki temu wydarzenie nie tylko promuje aktywność fizyczną, ale także realnie wpływa na życie osób z niepełnosprawnością ruchową.

43 tys. zapisanych uczestników to 43 tys. powodów, by powiedzieć 'dziękuję'. Każda osoba, która zdecydowała się dołączyć do Poland Business Run, realnie wpływa na życie naszych beneficjentów - podkreśla Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run i organizatorka biegu.

Tegoroczna sztafeta potrwa aż tydzień. Rozpocznie się 30 sierpnia w Warszawie na Lotnisku Bemowo, gdzie pobiegnie co najmniej 3,5 tysiąca osób. Od 31 sierpnia do 6 września rywalizacja przeniesie się również do świata wirtualnego, gdzie udział zadeklarowało już 23,5 tysiąca osób z różnych zakątków świata, m.in. z USA, Japonii, Indii, Danii, Szwajcarii czy Turcji. Finałowe emocje czekają uczestników podczas wydarzenia na krakowskich Błoniach, zaplanowanego na 5 i 6 września, z udziałem aż 16 tysięcy biegaczy.

Pomoc realna jak nigdy wcześniej

Poland Business Run to coś więcej niż tylko bieg. Od 15 lat sztafeta integruje pracowników firm i organizacji wokół wspólnego celu - niesienia pomocy przez bieganie. Pięcioosobowe drużyny pokonują łącznie dystans 20 kilometrów, a każdy zawodnik ma do przebiegnięcia 4 kilometry. Od pierwszej edycji Fundacja przekazała już blisko 14 milionów złotych wsparcia niemal 1400 beneficjentom. Pomoc obejmuje nie tylko zakup protez, wózków i sprzętu ortopedycznego, ale także specjalistyczną rehabilitację oraz wsparcie psychologiczne.

W tegorocznej edycji wsparcie otrzyma m.in. 68-letni Krzysztof z Krakowa, który po amputacji lewej nogi marzy o powrocie do samodzielności. Moim wielkim marzeniem jest to, by jeszcze kiedyś samodzielnie wybrać się do lasu na grzyby. Wierzę, że dzięki rehabilitacji i odpowiedniej protezie będę mógł to zrobić - mówi.

Nadal można dołączyć do sztafety pomagania

/ materiały prasowe /

Mimo zakończenia głównej tury zapisów, organizatorzy przygotowali dodatkowe pakiety, które pozwalają dołączyć do biegu nawet na kilka tygodni przed startem. Pakiety Real Charity, Virtual Charity oraz PBR Walk będą dostępne do 27 lipca. Osoby, które chcą doświadczyć sportowych emocji na żywo w Krakowie lub Warszawie, mogą wybrać pakiet Real Charity. Z kolei PBR Walk to propozycja dla miłośników spokojniejszego tempa - grupowy spacer na trasie sztafety.

Dla tych, którzy chcą pobiec lub pomaszerować z dowolnego miejsca na świecie, przygotowano pakiet Virtual Charity. Dystans 4 kilometrów można pokonać biegiem, marszem, z kijkami nordic walking, a nawet podczas spaceru z psem czy na bieżni. Najważniejszy jest wspólny cel: realna pomoc beneficjentom Fundacji.

Osoby chcące postawić na ekologię mogą wybrać pakiet Virtual Eco, dostępny do 27 sierpnia. Uczestnicy tej opcji otrzymają elektroniczny medal, a środki z opłat startowych w całości trafią na wsparcie osób potrzebujących.

43 tys. osób powiedziało już ‘tak’ pomaganiu. Wkrótce ich zaangażowanie przełoży się na realne wsparcie dla osób z niepełnosprawnością ruchową, po amputacjach oraz po mastektomii. Dzięki środkom z opłat startowych nasi beneficjenci zyskują szansę na większą samodzielność, sprawność i lepszą jakość życia. Wciąż możecie dołączyć do grona biegaczy i pomagać - zachęca Kamil Bąbel, dyrektor Fundacji Poland Business Run.

Poland Business Run to wyjątkowa inicjatywa, która każdego roku udowadnia, że pomaganie może łączyć ludzi ponad podziałami, branżami i miejscem zamieszkania. Dołączenie do sztafety to nie tylko okazja do sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim szansa, by realnie wpłynąć na życie osób z niepełnosprawnością ruchową i dać im nadzieję na lepsze jutro.