Początek listopada przyniesie wyjątkowe widowisko na nocnym niebie. 1 i 2 listopada Księżyc zbliży się do Saturna, tworząc efektowną koniunkcję, którą będzie można podziwiać gołym okiem. To doskonała okazja, by zlokalizować Saturna bez użycia specjalistycznych aplikacji czy teleskopu.

/ Shutterstock

1 i 2 listopada dojdzie do koniunkcji Księżyca i Saturna.

Oba obiekty będą widoczne blisko siebie na nocnym niebie.

1 listopada Saturn będzie na lewo od Księżyca, 2 listopada - poniżej i po prawej stronie.

Koniunkcja, czyli złączenie, to zjawisko, podczas którego dwa ciała niebieskie wydają się być blisko siebie na niebie. W rzeczywistości dzielą je ogromne odległości, ale z perspektywy Ziemi widzimy je, jakby były obok siebie. Takie spotkania są szczególnie efektowne, gdy dotyczą jasnych gwiazd lub planet.

Gdzie i kiedy patrzeć w niebo?

Księżyc w pierwszej kwadrze, z ponad połową oświetlonej tarczy, pojawi się na niebie jeszcze przed zmrokiem. Saturn, choć nie tak jasny jak najjaśniejsze gwiazdy, będzie łatwy do zidentyfikowania dzięki bliskości Księżyca. W pierwszym dniu listopada szukajmy Saturna na lewo od Srebrnego Globu, a dzień później - poniżej i po prawej stronie.

Oba obiekty będą wędrować po niebie przez kilka godzin, aż znikną za zachodnim horyzontem w okolicach godziny 1:00-2:00 w nocy.

Jak ułatwić sobie obserwacje?

Choć do obserwacji nie potrzeba specjalistycznego sprzętu, warto skorzystać z obrotowych map nieba, aplikacji mobilnych lub komputerowych programów typu planetarium.

Dodatkowo aktualne kalendarze astronomiczne oraz internetowe serwisy tematyczne dostarczają informacji o najciekawszych zjawiskach na niebie.