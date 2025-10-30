Ok. 140 studentów będzie mogło zamieszkać w wyremontowanym akademiku Politechniki Warszawskiej. Modernizacja stuletniej "Pineski" kosztowała 38 mln zł.

Akademik po remoncie / Marcin Obara / PAP

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba podkreślał, że "Pineska" przeszła gruntowną przebudowę. Teraz dostępne są tam pokoje wyposażone w łazienkę i kuchenkę. To duża zmiana w porównaniu z wcześniej funkcjonującymi wspólnymi kuchniami i łazienkami.

Przebudowa zmniejszyła liczbę miejsc w akademiku: ze 189 do 141.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba / Marcin Obara / PAP

Na studentów w "Pinesce" czeka m.in. siłownia, sala bilardowa, pokoje cichej nauki oraz winda, której wcześniej nie było.



Politechnika Warszawska ma kilkanaście akademików i wszystkie poza "Pineską" nadają się do remontu. Żeby je wszystkie wyremontować, potrzebujemy mniej więcej 700 milionów zł - oszacował rektor.



Dzisiaj w tej sprawie udaję się do ministra finansów. Myślę, że jakieś światło w tunelu się pojawia - zapowiedział minister nauki Marcin Kulasek.



Sala bilardowa w wyremontowanym akademiku / Marcin Obara / PAP

Przedstawiciel Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Bartosz Chmiel ocenił, że remont "Pineski" to "początek naszej drogi dbania o korzystniejsze warunki mieszkaniowe dla studentów".

Dom Studencki "Pineska" jest wpisany do rejestru zabytków Województwa Mazowieckiego, dlatego przebudowa musiała odbywać się wg ściśle określonych reguł.

Modernizacji poddano łącznie ponad 5 700 m kw. powierzchni. Nieużywane do tej pory poddasze zyskało funkcje mieszkalne.