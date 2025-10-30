Królowej Máximy w takim wydaniu jeszcze nie widzieliśmy! Zamiast eleganckiej sukni – mundur, zamiast makijażu – farba maskująca, a błoto zastąpiło diamenty. Monarchini Niderlandów pokazała, że nie boi się wyzwań, zaskakując wszystkich swoją obecnością podczas ćwiczeń wojskowych w Harderwijk.

Niezwykła metamorfoza królowej Niderlandów podczas wizyty w wojsku / Sem van der Wal / PAP/EPA

Królowa Máxima, znana z nienagannego stylu i królewskiego szyku, pojawiła się w wojskowym centrum szkoleniowym w Harderwijk całkowicie incognito. W miejsce drogich kreacji - mundur wojskowy, a zamiast misternie ułożonej fryzury - zielono-brązowa farba maskująca.

Jak relacjonowali obecni, królowa z wprawą nałożyła zielono-brązową pastę na twarz i nie szczędziła sobie ani odrobiny błota.

54-letnia monarchini nie tylko obserwowała ćwiczenia, ale aktywnie w nich uczestniczyła, pomagając w symulowanym ratowaniu rannych podczas "gradu kul".

Królowa w mundurze – zaskakująca metamorfoza Máximy / Sem van der Wal / PAP/EPA

Máxima w wojskowym mundurze i farbie maskującej / Sem van der Wal / PAP/EPA

Holendrzy kochają swoją królową nie tylko za styl i urodę, ale przede wszystkim za naturalność, serdeczność i umiejętność zjednywania sobie ludzi.

Amalia idzie w ślady mamy

Na zdjęciu królowa Máxima, króla Willema-Alexandra oraz księżniczka koronna Amalia / RAMON VAN FLYMEN / PAP/EPA

Warto przypomnieć, że pod koniec września córka Máximy i króla Willema-Alexandra, księżniczka koronna Amalia, rozpoczęła własną przygodę z wojskiem. 21-letnia następczyni tronu łączy obecnie wojskowe szkolenie - obejmujące marynarkę, armię i lotnictwo - z studiami prawniczymi w Amsterdamie.

"Amalia rozpoczęła szkolenie wojskowe" - donosiły media, a pałac królewski podkreśla, że program daje młodym ludziom szansę nie tylko na zdobycie umiejętności wojskowych, ale i rozwijania cech takich jak praca zespołowa, przywództwo i samodyscyplina.

Księżniczka zaczęła służbę jako marynarz trzeciej klasy w marynarce wojennej oraz szeregowy trzeciej klasy w armii i lotnictwie.