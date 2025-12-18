Nowe badania naukowców z Uniwersytetu Florydy rzucają światło na to, jak codzienne nawyki mogą wpływać na tempo starzenia się naszego mózgu. Wyniki opublikowane w prestiżowym czasopiśmie "Brain Communications" pokazują, że odpowiedni styl życia może sprawić, iż nasz mózg będzie nawet o osiem lat młodszy, niż wskazuje na to nasz wiek metrykalny.

Jak spowolnić starzenie mózgu? (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

W badaniu wzięło udział 128 osób w średnim i starszym wieku, z których większość zmagała się z przewlekłymi bólami mięśniowo-szkieletowymi lub była zagrożona rozwojem choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.

Uczestnicy byli monitorowani przez dwa lata, a naukowcy regularnie analizowali zmiany w ich mózgach przy pomocy rezonansu magnetycznego oraz zaawansowanych modeli uczenia maszynowego. Dzięki temu możliwe było precyzyjne oszacowanie tzw. wieku mózgu, czyli wskaźnika ogólnego stanu tego kluczowego organu.

Jakie nawyki mają wpływ na wiek mózgu?

Analiza wykazała, że czynniki takie jak przewlekły ból, niższy status społeczno-ekonomiczny, gorsze wykształcenie czy ograniczone wsparcie społeczne początkowo były powiązane ze "starszym" obrazem mózgu.

Jednak, jak zauważają badacze, ich znaczenie malało w kolejnych latach obserwacji. Dużo silniejszy i trwalszy wpływ na młodszy wiek mózgu miały natomiast czynniki ochronne, takie jak: wysokiej jakości sen, utrzymywanie prawidłowej masy ciała, umiejętność radzenia sobie ze stresem, unikanie tytoniu, optymistyczne nastawienie oraz silne relacje społeczne.

To są elementy, na które ludzie mają realny wpływ. Można nauczyć się inaczej postrzegać stres, wyleczyć problemy ze snem, a optymizm wyćwiczyć - podkreślił współautor badania, dr Jared Tanner.

Wyniki pokazały, że osoby, które na co dzień korzystały z największej liczby wymienionych czynników ochronnych, miały średnio o osiem lat niższy szacowany wiek mózgu niż wynikałoby to z ich wieku metrykalnego. Co więcej, tempo starzenia się mózgu w tej grupie było wyraźnie wolniejsze niż u pozostałych uczestników.

Im straszy mózg tym większe ryzyko

Naukowcy przypominają, że starzenie się mózgu to nie tylko kwestia sprawności umysłowej, ale także ryzyko poważnych chorób, takich jak zaburzenia poznawcze, demencja czy choroba Alzheimera. Nasze odkrycia potwierdzają rosnącą liczbę dowodów na to, że styl życia to lekarstwo - podsumowują autorzy badania.

Dbanie o zdrowy sen, pozytywne nastawienie do życia, aktywność społeczna oraz skuteczne radzenie sobie ze stresem mają kluczowe znaczenie nie tylko dla naszego samopoczucia, ale i dla zdrowia mózgu. Eksperci podkreślają, że nawet niewielkie zmiany w codziennych nawykach mogą przynieść wymierne korzyści i realnie spowolnić procesy starzenia się mózgu.