W węgierskiej elektrowni jądrowej Paks doszło do awarii, w związku z czym blok nr 2 pracuje na 50 proc. mocy. Na razie nie wiadomo, kiedy wszystko wróci do normy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do awarii w bloku nr 2 elektrowni jądrowej Paks na Węgrzech doszło w czwartkowe przedpołudnie, ok. godz. 11:00.

Jak wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej obiektu, "na skutek sygnału zabezpieczenia elektrycznego doszło do awarii jednego z generatorów turbiny".

Wskazano, że w wyniku usterki blok nr 2 pracuje obecnie z mocą równą 50 proc. Na razie nie wiadomo, kiedy wszystko wróci do normy.

Kluczowe źródło energii dla Węgier

Elektrownia jądrowa Paks to jedyna elektrownia jądrowa na Węgrzech, zlokalizowana w miejscowości Paks, około 100 km na południe od Budapesztu, nad Dunajem. Została uruchomiona w latach 80. XX wieku i od tego czasu stanowi kluczowe źródło energii elektrycznej dla kraju.

Elektrownia jądrowa składa się z czterech reaktorów typu WWER-440 (rosyjskiej konstrukcji). Łączna moc zainstalowana to ok. 2000 MW, co pokrywa ponad 40 proc. zapotrzebowania Węgier na energię elektryczną. Paks jest uznawana za jedną z najbezpieczniejszych elektrowni jądrowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

W ostatnich latach Węgry planują rozbudowę elektrowni o dwa nowe bloki (tzw. Paks II), które mają być również oparte na rosyjskiej technologii. Projekt ten budzi kontrowersje zarówno w kraju, jak i w Unii Europejskiej, głównie ze względu na współpracę z Rosją oraz kwestie bezpieczeństwa i finansowania.