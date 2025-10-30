Komisja Europejska ogłosiła kolejną edycję programu DiscoverEU, w ramach którego 40 tysięcy osiemnastolatków urodzonych w 2007 roku otrzyma darmowe bilety na podróże po Europie. Inicjatywa jest związana z obchodami 40. rocznicy powstania strefy Schengen, która umożliwiła swobodny przepływ osób między krajami europejskimi.

Pula darmowych biletów dla 18-latków z okazji 40-lecia strefy Schengen (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Unia Europejska kolejny raz zaprasza do programu, w ramach którego młodzi ludzie mogą liczyć na darmowe podróże po krajach Wspólnoty.

To zachęta do poznawania wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Rozdanych zostanie 40 tys. biletów.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Wybrani uczestnicy będą mogli przez maksymalnie 30 dni, w okresie od 1 marca 2026 roku do 31 maja 2027 roku, podróżować bezpłatnie po 36 krajach. Oprócz biletów kolejowych młodzi podróżnicy otrzymają specjalną kartę rabatową, uprawniającą do zniżek na transport, wejścia do muzeów oraz pokrycie części kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

Organizatorzy zaznaczają, że bilet kolejowy może być zamieniony na inny tylko w szczególnych przypadkach, np., gdy ktoś mieszka na wyspie lub oddalonym terytorium.

Do udziału w konkursie kwalifikują się osoby, które m.in. :

urodziły się w okresie od 1 stycznia 2007 r. (włącznie) do 31 grudnia 2007 r. (włącznie)

mają obywatelstwo jednego z następujących krajów lub miejsce zamieszkania w jednym z następujących krajów:

- jednym z państw członkowskich UE (co obejmuje kraje i terytoria zamorskie),

- lub jednym z państw trzecich stowarzyszonych z programem Erasmus+ (Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja).



Aby zdobyć bilet, należy rozwiązać quiz dotyczący Unii Europejskiej. Nabór wniosków potrwa do 13 listopada, do godziny 12:00. Organizatorzy podkreślają, że osoby z niepełnosprawnościami czy problemami zdrowotnymi mogą liczyć na pomoc przy udziale w podróży.

Program DiscoverEU działa od 2018 roku i ma na celu przybliżenie młodym Europejczykom wspólnego dziedzictwa kulturowego. Do tej pory rozdano już 391 tysięcy biletów.

Więcej informacji o konkursie znajdziecie na specjalnej stronie internetowej TUTAJ .

Z kraju do kraju bez kontroli

Strefa Schengen została formalnie ustanowiona w 1985 roku przez pięć państw: Niemcy, Francję oraz kraje Beneluksu. Początkowo kontrole graniczne były jedynie ograniczone, a całkowicie zniesiono je na lądowych przejściach w 1995 roku. Polska dołączyła do strefy Schengen 21 grudnia 2007 roku, umożliwiając obywatelom swobodne przekraczanie granic bez kontroli.