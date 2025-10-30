Nad polskim wybrzeżem Bałtyku pojawiła się markaczka amerykańska - niezwykle rzadki gatunek ptaka, który na co dzień zamieszkuje Amerykę Północną. To niecodzienne wydarzenie wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród ornitologów i miłośników przyrody.

/Shutterstock

Markaczka amerykańska to bardzo rzadki ptak, którego obecność w Polsce jest ornitologiczną sensacją.

Pojawienie się tego gatunku może być związane ze zmianami klimatycznymi i przesuwaniem się tras migracyjnych.

W ostatnich latach w Polsce pojawia się coraz więcej nietypowych gatunków ptaków, co może świadczyć o poważnych zmianach w środowisku.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Niespodziewany gość znad oceanu

Markaczka amerykańska (Melanitta americana) to morski ptak z rodziny kaczkowatych, który zwykle występuje w północnych rejonach Kanady i Alaski. W Europie pojawia się bardzo rzadko - w Polsce do tej pory odnotowano zaledwie 21 przypadków jej obecności, z czego nie wszystkie zostały oficjalnie potwierdzone.

Tegoroczna jesień przyniosła jednak prawdziwą sensację. Jak informuje serwis hub.pl, samca markaczki amerykańskiej zaobserwowano w Krynicy Morskiej, w punkcie Drapolicz. Ptak przebywał na polskim wybrzeżu od 13 do 23 października.

Co oznacza pojawienie się markaczki amerykańskiej w Polsce?

Markaczka amerykańska jest gatunkiem bliskim wyginięcia i w Polsce objęta jest ścisłą ochroną gatunkową. Takie przypadki są dla naukowców niezwykle cenne, ponieważ mogą świadczyć o zmianach zachodzących w środowisku naturalnym i trasach migracyjnych ptaków.

Eksperci wskazują, że ptaki mogą gubić drogę z powodu gwałtownych wiatrów, zmian pogodowych lub dezorientacji magnetycznej. Zdarza się też, że coraz częściej decydują się pozostać w jednym miejscu, zamiast migrować.

Migracje ptaków a zmiany klimatyczne

Jesienne przeloty ptaków od zawsze fascynowały ludzi, a dziś są przedmiotem intensywnych badań naukowych. Globalne ocieplenie przesuwa granice stref klimatycznych, co wpływa na trasy migracyjne wielu gatunków.

Ptaki coraz częściej wybierają nowe drogi, skracają przeloty lub zatrzymują się w miejscach, które wcześniej były tylko przystankiem. Pojawienie się markaczki amerykańskiej w Polsce może być sygnałem nadchodzących zmian w świecie ptaków.

Nowe gatunki na polskim niebie

Markaczka amerykańska nie jest jedynym rzadkim gościem, który ostatnio pojawił się w Polsce. W ciągu ostatnich 15 lat odnotowano również obecność takich gatunków, jak mewa modrodzioba z Ameryki Północnej czy bernikla obrożna z Kanady. W październiku tego roku polscy ornitolodzy zaobserwowali także świstunkę ałtajską, świstunkę złotawą oraz siewkę złotawą.