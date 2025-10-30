Od piątku w Zamku Królewskim na Wawelu można oglądać wyjątkowe dzieło Albrechta Dürera – "Portret Jakoba Muffela". To pierwsza w historii prezentacja obrazu tego wybitnego niemieckiego mistrza renesansu w Polsce. Wystawie towarzyszy także portret autorstwa Hansa Holbeina Młodszego.

Prezentacja wystawy czasowej "Duerer i Holbein na Wawelu" na Zamku Królewskim na Wawelu / /Łukasz Gągulski / PAP

Od piątku na Wawelu można obejrzeć dzieła dwóch wybitnych renesansowych twórców - Albrechta Dürera i Hansa Holbeina Młodszego.

Oba przyjechały z Berlina.

Co więcej, przez cały listopad wstęp na ekspozycję jest darmowy.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Oba obrazy pochodzą z berlińskiej Gemäldegalerie i na co dzień są częścią stałej ekspozycji tej prestiżowej placówki. Jak podkreślił dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, prof. Andrzej Betlej, to wydarzenie bez precedensu - dotąd w Polsce nie pokazywano obrazu Dürera (w polskich zbiorach są grafiki jego autorstwa). Wybór Wawelu jako miejsca ekspozycji nie jest przypadkowy - renesansowa rezydencja polskich królów doskonale koresponduje z twórczością artystów tej epoki.

W tym dziele Dürera dobrze widać jego podejście do sztuki

"Portret Jakoba Muffela" powstał w 1526 roku. Dürer sportretował burmistrza Norymbergi z niezwykłą precyzją, oddając zarówno wygląd, jak i charakter modela. Dr Dagmar Hirschfelder z berlińskiej Gemäldegalerie zwraca uwagę na realizm i dbałość o szczegóły, które są znakiem rozpoznawczym późnego stylu Dürera.

Portret Jakoba Muffela autorstwa Albrechta Dürera / Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie / Jörg P. Anders Public Domain Mark 1.0 /

Imponujący portret Jakoba Muffela jest jednym z ostatnich portretów namalowanych przez Dürera i bardzo typowym dla jego późnego stylu. Z ogromną precyzją maluje i twarz, i szatę, tkaniny, futra. Uderzający jest realizm w portretowaniu szczegółów postaci. (...) Jest to jak najbardziej zgodne z podejściem Dürera do sztuki portretowania, ponieważ w jego oczach portret miał być prawdziwy nie tylko w sensie oddawania wyglądu, ale także odnosić się do charakteru tej osoby - zaznaczyła.

Obok dzieła Dürera prezentowany jest portret mężczyzny z 1533 roku autorstwa Hansa Holbeina Młodszego, znanego portrecisty angielskiej elity. Obraz przedstawia członka rodziny Wedigh z Kolonii i, podobnie jak portret Muffela, cechuje się realizmem i indywidualnym podejściem do postaci.

Portret Hermanna Hillebrandta de Wedigh autorstwa Hansa Holbeina Młodszego / Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie / Jörg P. Anders Public Domain Mark 1.0

Wystawę można oglądać do 1 lutego 2026 roku w sali za namiotami na drugim piętrze wawelskiego zamku. W listopadzie, w ramach akcji "Darmowy listopad", wstęp na ekspozycję będzie bezpłatny. Akcja ta, prowadzona od 2012 roku, ma na celu popularyzację historii i dziedzictwa Polski poprzez udostępnianie królewskich rezydencji szerokiej publiczności.