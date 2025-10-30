Malownicza Triora, położona w sercu Ligurii, zachwyca nie tylko pięknem średniowiecznej architektury, ale i fascynuje mroczną przeszłością. To właśnie tutaj, pod koniec XVI wieku, rozegrał się najgłośniejszy proces czarownic w historii Italii. Włoska wioska do dziś nosi przydomek „Salem Europy”.

Mroczna tajemnica Triory – włoskie Salem przyciąga turystów i badaczy historii / Shutterstock

Triora, ukryta w Alpach Liguryjskich, to miasteczko z kamiennymi domami i średniowiecznym klimatem.

W XVI wieku miejscowość zasłynęła dramatycznymi procesami czarownic, które wzbudziły strach i legendę.

Kobiety oskarżone o czary były torturowane, a niektóre straciły życie, ale władze świeckie później je uniewinniły i ukarały inkwizytorów.

Triora - perła Ligurii z ponurą legendą

Wciśnięta w zbocza Alp, otoczona gęstymi lasami i wijącymi się serpentynami dróg, Triora wydaje się miejscem, gdzie czas stanął w miejscu. Kamienne domy, brukowane uliczki, imponujące mury obronne - wszystko to tworzy niepowtarzalny klimat tej liguryjskiej miejscowości. W średniowieczu Triora była ważnym punktem handlowym, łączącym wybrzeże Ligurii z Piemontem. Jednak to nie handel, a dramatyczne wydarzenia z końca XVI wieku wpisały Triorę na karty historii Europy.

Proces czarownic, który wstrząsnął Italią

Pod koniec XVI wieku nad doliną Valle Argentina zawisły czarne chmury. Mieszkańcy Triory zmagali się z głodem, a winą za klęskę nieurodzaju i choroby zaczęto obarczać kobiety parające się ziołolecznictwem i praktykujące rytuały ludowe.

Do władz dotarły wieści, że w Triorze żyją czarownice, które rzucają zaklęcia, by truć bydło, wywoływać suszę, a nawet uśmiercać noworodki.

Tak narodziła się legenda o czarownicach z Triory. Na miejsce przybył inkwizytor, który nie miał wątpliwości - w wiosce działa "zły duch". Rozpoczęły się aresztowania, a kobiety oskarżone o czary trafiały do lochów, gdzie były brutalnie torturowane. Wśród zarzutów pojawiały się morderstwa, czarnoksięstwo i wywoływanie klęsk żywiołowych.

Dramat kobiet z Triory

Historyczne źródła podają, że wiele kobiet nie przeżyło śledztw i tortur. Te, które przetrwały, przewieziono do Genui. Tam dwie z nich zostały spalone na stosie - reszta trafiła do więzienia.

Wiosną 1589 roku proces czarownic dobiegł końca. Świecki sąd uniewinnił pozostałe przy życiu kobiety, a inkwizytorów obłożył ekskomuniką.

To bezprecedensowe wydarzenie - władze świeckie stanęły w obronie kobiet, a inkwizytorzy zostali ukarani. Jednak trauma i legenda czarownic na zawsze już wpisały się w krajobraz Triory.

Triora dziś - magia, historia i turystyka

Mieszkańcy Triory postanowili wykorzystać swoje dziedzictwo i przekształcili mroczną przeszłość w atrakcję turystyczną. Na każdym kroku spotkać można figurki, rzeźby i malowidła przedstawiające czarownice. Miasteczko wytyczyło trzy specjalne szlaki turystyczne śladami wiedźm, pozwalając odwiedzającym poczuć atmosferę dawnych wieków.

Jednym z głównych punktów zwiedzania jest Muzeum Czarownic, gdzie można obejrzeć autentyczne dokumenty z procesów inkwizycyjnych oraz księgi czarów. To miejsce przyciąga nie tylko miłośników historii, ale też badaczy i turystów z całego świata.