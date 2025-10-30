Blisko 100 tysięcy młodych ludzi opuściło Ukrainę od końca sierpnia. Władze w Kijowie złagodziły przepisy mobilizacyjne, umożliwiając mężczyznom w wieku 18-22 lat wyjazd z kraju mimo obowiązującego stanu wojennego.

Od końca sierpnia 2025 roku, po złagodzeniu przepisów mobilizacyjnych przez władze w Kijowie, Ukrainę opuściło blisko 100 tysięcy młodych mężczyzn w wieku 18-22 lat.

Zmiana przepisów umożliwiła wyjazd z kraju mężczyznom w tym wieku mimo obowiązującego stanu wojennego.

Przed zmianą prawa, mężczyźni między 18. a 60. rokiem życia nie mogli opuszczać Ukrainy, nawet jeśli nie podlegali poborowi.

Po rosyjskiej pełnowymiarowej inwazji z 2022 r. przepisy o stanie wojennym uniemożliwiały wyjazd z Ukrainy mężczyznom między 18. i 60. rokiem życia, nawet jeśli nie kwalifikowali się do poboru. W sierpniu zmieniono jednak prawo mobilizacyjne, zezwalając na wyjazdy i obniżając dolną granicę wieku poborowego z 27 do 25 lat.

Od końca sierpnia Ukrainę opuściło blisko 100 tys. młodych osób - poinformował brytyjski dziennik "The Telegraph", powołując się na dane polskiej straży granicznej.

Przyznając młodym Ukraińcom większą swobodę wyjazdu, liczono na to, że więcej z nich powróci i zgłosi się do walki w późniejszym terminie. Spodziewano się również, że powstrzyma to rodziny przed wysyłaniem nastoletnich dzieci za granicę przed ukończeniem przez nie 18. roku życia, aby uniknąć poboru w przyszłości. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał w sierpniu, że takie praktyki prowadzą do zerwania więzi ukraińskiej młodzieży z rodzinnym krajem - przypomniał dziennik.

800 tys. żołnierzy w ukraińskiej armii

Obecnie w ukraińskiej armii służy blisko 800 tys. żołnierzy. W ocenie amerykańskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, od początku wojny na pełną skalę zginęło ich od 60 do 100 tys.

Według polskiej straży granicznej, od stycznia do końca sierpnia, tuż przed zmianą przepisów, do Polski wjechało około 45,3 tys. ukraińskich mężczyzn w wieku od 18 do 22 lat. W ciągu kolejnych dwóch miesięcy liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie - do 98 tys. i 1,6 tys. dziennie.

W Niemczech liczba przybywających młodych obywateli Ukrainy wzrosła od kilkudziesięciu do 1 tys. tygodniowo do połowy września, i do 1,4-1,8 tys. do połowy października - podkreśliła gazeta, powołując się na niemiecką prasę lokalną.

Niemcy naciskają na kanclerza

Napływ ukraińskich mężczyzn do Niemiec przyczynia się do wzrostu presji na kanclerza Friedricha Merza, aby ograniczył wsparcie dla uchodźców z kraju ogarniętego wojną. Skrajnie prawicowa AfD wezwała władze w Berlinie do wstrzymania pomocy dla Ukraińców, a także wyraziła sprzeciw wobec dalszego wsparcia militarnego dla Kijowa.

Juergen Hardt, odpowiadający za politykę zagraniczną w partii CDU, powiedział portalowi Politico, że niedawna zmiana prawa w Ukrainie "doprowadziła do tendencji emigracyjnej, którą (Niemcy) muszą rozwiązać".

Tymczasem Stany Zjednoczone ogłosiły w środę, że zmniejszą liczebność swoich wojsk w państwach wschodniej flanki NATO. Jednocześnie dowództwo armii amerykańskiej w Europie ogłosiło, że decyzja ta nie oznacza "wycofania się Ameryki z Europy, ani nie jest sygnałem osłabienia zaangażowania w NATO i artykuł 5" - podkreślił "The Telegraph".