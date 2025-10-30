Śnieżna zima to spore utrudnienie dla kierowców. Jeśli wybieracie się do Austrii, musicie pamiętać, że tam już od 1 listopada prowadzący pojazdy muszą korzystać z opon zimowych lub - pod pewnymi warunkami - całorocznych. Za brak odpowiedniego ogumienia grożą bardzo wysokie kary.

Do Austrii w zimie tylko na zimowych oponach / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od 1 listopada do 15 kwietnia w Austrii obowiązuje nakaz używania opon zimowych lub całorocznych z odpowiednim oznaczeniem na wszystkich kołach samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 tony.

Opony całoroczne są dopuszczalne, jeśli mają specjalne oznaczenie potwierdzające przydatność na śniegu.

Za brak odpowiedniego ogumienia grożą wysokie mandaty - najniższy to 100 euro, a w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu kara może sięgnąć nawet 10 tysięcy euro.

Austria należy do krajów, gdzie w okresie zimowym przepisy nakazują korzystanie z opon odpowiednio przystosowanych do trudnych warunków pogodowych.

Dlatego wybierając się w podróż, należy pamiętać, że od 1 listopada do 15 kwietnia samochody osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, poruszające się po drogach w Austrii, muszą być wyposażone w zimowe ogumienie zamontowane na wszystkich kołach.

Alternatywą dla kierowców nie posiadających opon zimowych może być stosowanie łańcuchów śnieżnych na co najmniej dwóch kołach napędowych. Rozwiązanie to jest jednak dopuszczalne tylko wtedy, gdy nawierzchnia drogi jest pokryta śniegiem lub lodem.

W przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów konieczne jest zamontowanie opon zimowych na co najmniej jednej osi napędowej.

Austriackie prawo dopuszcza korzystanie z opon całorocznych. Jest to jednak możliwe jedynie w przypadku, gdy posiadają one specjalne oznaczenie, informujące o dopuszczeniu tego typu ogumienia do użytkowania na śniegu. Ważna jest też głębokość bieżnika zamontowanej opony, która w Austrii powinna wynosić co najmniej 4 milimetry.

Brak opon zimowych w Austrii po 1 listopada wiąże się z wysokimi karami finansowymi. Najniższy mandat za posiadanie niewłaściwego ogumienia wynosi 100 euro. Jednak w przypadku, gdy brak opon zimowych będzie zagrażał innym użytkownikom drogi, policja może ukarać kierowcę mandatem w wysokości nawet do 10 tys. euro.

