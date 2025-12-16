Nie milkną echa koszmaru w Los Angeles. Reżyser Rob Reiner i jego żona Michele zostali zamordowani we własnym domu. Policja aresztowała 32-letniego syna Reinerów. Jak się okazuje, Barack i Michele Obamowie mieli spotkać się z Reinerami w niedzielę wieczorem, gdy doszło do zabójstwa.

Michelle i Barack Obamowie / Douliery Olivier/ABACA / East News

Hollywood pogrążone w żałobie po tragicznym zabójstwie słynnego reżysera Roba Reinera i jego żony Michele.

Kondolencje i wspomnienia płyną z całego świata, a środowisko filmowe nie kryje szoku po tej tragedii.

Barack i Michelle Obamowie mieli spotkać się z Reinerami w niedzielę, 14 grudnia, właśnie w dniu, kiedy doszło do zabójstwa.

Michelle Obama ujawniła w programie Jimmy’ego Kimmela, że Obamowie byli bliskimi przyjaciółmi Reinerów i planowali wspólne spotkanie tego wieczoru.

Żona byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamy, Michelle, w poniedziałek gościła w programie Jimmy’ego Kimmela. Właśnie tam zdradziła, że w planach Obamów była wizyta u ich przyjaciół, Reinerów. Mieliśmy się z nimi spotkać tego konkretnego wieczoru. Znaliśmy się z nimi od wielu lat - powiedziała, nie podając żadnych innych szczegółów planowanego spotkania.

Michelle Obama: Byli ludźmi pełnymi pasji

Chcę powiedzieć jasno. W przeciwieństwie do niektórych osób, Rob i Michele Reinerowie byli jednymi z najbardziej przyzwoitych i odważnych ludzi, jakich można było znać. Nie byli szaleni ani obłąkani. Zawsze byli ludźmi pełnymi pasji, którzy - w czasach, gdy panuje deficyt odwagi - byli gotowi działać na rzecz tego, na czym im zależało. A zależało im na ich rodzinie. Zależało im na kraju. Zależało im na sprawiedliwości i równości. Taka jest prawda. Znałam ich - powiedziała Michelle Obama, odnosząc się do wcześniejszych uwag prezydenta USA Donalda Trumpa, który nazwał Reinerów "obłąkanymi".

W mediach społecznościowych pojawiło się też oświadczenie Baracka Obamy, komentujące tragedię w domu Reinerów. Zaznaczył, że pękły im z żoną serca na taką wiadomość. Przypomniał, że widzowie kochają stworzone przez Roba Reinera historie, do których przenikała jego wiara w dobroć ludzi, którą kierowali się również Obamowie.

Syn Reinerów aresztowany

W niedzielę wieczorem policja aresztowała 32-letniego syna Reinerów, Nicka, pod zarzutem morderstwa, bez możliwości zwolnienia za kaucją - poinformowała policja z Los Angeles na swojej stronie internetowej.

W hotelu w Santa Monica, gdzie Nick Reiner był zameldowany, znaleziono mnóstwo krwi pod prysznicem i na łóżku.

We wtorek sprawa ma zostać przekazana prokuraturze okręgowej hrabstwa Los Angeles.

Ciała małżeństwa miała odnaleźć ich 28-letnia córka Romy. Źródła cytowane przez amerykańską stację CBS News poinformowały, że oboje mieli liczne rany kłute i poderżnięte gardła.