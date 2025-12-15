Ciała dwóch osób znaleziono w domu aktora i reżysera Roba Reinera w Los Angeles. Według amerykańskich mediów, nie żyje aktor i jego żona. Funkcjonariusze organów ścigania prowadzą dochodzenie w sprawie prawdopodobnego zabójstwa.

Rob Reiner był znanym aktorem i reżyserem, występował m.in. w serialu "All in the Family". Reżyserował takie filmy jak "Narzeczona dla księcia", "Kiedy Harry poznał Sally", "Stań przy mnie" czy "Ludzie honoru".

Przedstawiciel Straży Pożarnej Los Angeles powiedział agencji Reutera, że 78-letni mężczyzna i 68-letnia kobieta zostali znalezieni martwi w domu na zachodzie Los Angeles, pod adresem, który według rejestrów publicznych był powiązany z Reinerem. Ciała odnaleziono w niedzielę około 15.30 czasu lokalnego.

Amerykańskie media poinformowały niedługo później, że nie żyje Rob Reiner i jego żona, Michele. Oboje mieli na ciele rany kłute.

Funkcjonariusze organów ścigania prowadzą dochodzenie w sprawie prawdopodobnego zabójstwa.

"Jesteśmy zrozpaczeni tą nagłą stratą" - czytamy w oświadczeniu rzecznika rodziny, które cytuje CNN.

Rob Reiner występował w popularnym w latach 70. serialu komediowym CBS "All in the Family" i reżyserował wiele znanych filmów, w tym: "Narzeczona dla księcia", "Kiedy Harry poznał Sally", "Stań przy mnie", "Pewna sprawa", "Ludzie honoru" oraz "Prezydent. Miłość w Białym Domu".

Poza karierą w Hollywood, Rob Reiner, rodowity mieszkaniec Nowego Jorku i syn zmarłego pisarza komediowego i aktora Carla Reinera, był dobrze znany ze swojej działalności politycznej.

Występował w reklamach krytykujących George’a W. Busha podczas wyborów prezydenckich w 2004 roku i wspierał ówczesnego kandydata demokratów Johna Kerry’ego. Wykazywał także poparcie dla demokratycznych kandydatów na prezydenta Ala Gore'a i Hillary Clinton.

Reiner był najpierw żonaty z Penny Marshall, która grała Laverne w serialu "Laverne & Shirley" i była również producentką oraz reżyserką. Później poślubił aktorkę Michele Singer, z którą miał troje dzieci.