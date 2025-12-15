Reżyser Rob Reiner i jego żona Michele Singer Reiner zostali w niedzielę znalezieni martwi w swoim domu w Brentwood w Los Angeles. Para miała poderżnięte gardła - podaje "The New York Post". Znalazła ich córka, Romy, która poinformowała policję, że zabójcą może być "niebezpieczny krewny". Syn pary, 32-letni scenarzysta Nick Reiner, został aresztowany pod zarzutem morderstwa i przebywa w areszcie.

Rob Reiner z rodziną. Ostatni po prawej Nick Reiner / AFP / East News

Policjanci zostali wezwani do rezydencji 78-letniego reżysera filmu "Kiedy Harry poznał Sally" w niedzielne popołudnie. Na miejscu znaleźli mężczyznę i kobietę z poderżniętymi gardłami. Obecnie prowadzone jest dochodzenie w sprawie zabójstwa.

Do tragedii odniosła się burmistrz Los Angeles Karen Bass: To druzgocąca strata dla naszego miasta i kraju - powiedziała w niedzielę wieczorem. Jego wkład w amerykańską kulturę jest ogromny. Dzięki swojej twórczej pracy oraz zaangażowaniu w walkę o sprawiedliwość społeczną i ekonomiczną poprawił życie niezliczonej liczby osób. Osobiście jestem zrozpaczona tragiczną stratą Roba i jego żony Michele. Znałam ich i darzyłam ogromnym szacunkiem.

Magazyn "People" poinformował, że ciała znalazła córka pary, Romy. Reinerowie pobrali się w 1989 roku i mają troje dzieci: Jake’a, Nicka i Romy. Rob Reiner ma także adoptowaną córkę Tracy ze swoją zmarłą byłą żoną, Penny Marshall.

Pochodzę z najlepszej rodziny. Nie wiem, co powiedzieć. Jestem w szoku - wyznała Tracy Reiner w rozmowie z NBC.

Policja przed domem Roba Reinera /East News

Syn Roba Reinera aresztowany

Jak podaje portal TMZ, 32-letni syn pary, scenarzysta Nick Reiner, został aresztowany - na wolność może wyjść po wpłaceniu kaucji w wysokości 4 mln dol.

Portal podaje, że Rob Reiner, jego żona Michele i ich syn Nick uczestniczyli w sobotę w przyjęciu bożonarodzeniowym Conana O-Briena, na którym "Rob i Nick mocno się pokłócili". Przyjęcie opuścili osobno.

"Michele przez ostatnie kilka miesięcy żaliła się przyjaciołom, że ona i Rob są u kresu sił z powodu choroby psychicznej Nicka i rzekomego uzależnienia od substancji psychoaktywnych; nie wiedzą, co robić. 'Próbowaliśmy wszystkiego' - mieli stwierdzić" - ujawniają TMZ osoby z bliskiego otoczenie Reinerów.