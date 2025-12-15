Donald Trump uważa, że Rob Reiner zginął z powodu "gniewu, jaki wywołał u innych" swoją "szaleńczą obsesją" na jego punkcie. Reżyser - według prezydenta USA - miał cierpieć na nieustępliwą i nieuleczalną chorobą wyniszczającą umysł, znaną jako "zespół zaburzenia na punkcie Trumpa". Policja nie podaje, by zbrodnia miała tło polityczne. Podejrzany o zabójstwo reżysera i jego żony jest syn pary, Nick Reiner.

Rob Reiner od dawna był zagorzałym krytykiem Donalda Trumpa i skrajnej prawicy. / Collin Xavier/Image Press Agency/ABACA/Abaca/East News SAUL LOEB/AFP/East News / East News

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Znany amerykański reżyser Rob Reiner i jego żona zostali w niedzielę znalezieni martwi w swoim domu w Los Angeles z ranami kłutymi. W sprawie zatrzymano syna pary, Nicka.

Motyw zabójstwa nie został dotąd ustalony. Policja ani inne źródła nie podawały, by zbrodnia miała tło polityczne.

Trump "wyjaśnia", dlaczego zginął Reiner

Tymczasem Donald Trump podał na platformie Truth Social własne wyjaśnienie przyczyn tej zbrodni.

"Wczoraj wieczorem w Hollywood wydarzyło się bardzo smutne wydarzenie. Rob Reiner, zmagający się z przeciwnościami losu, ale niegdyś bardzo utalentowany reżyser filmowy i gwiazda komedii, zmarł wraz z żoną Michele, podobno z powodu gniewu, jaki wywołał u innych swoją potężną, nieustępliwą i nieuleczalną chorobą wyniszczającą umysł, znaną jako ZESPÓŁ ZABURZENIA NA PUNKCIE TRUMPA, czasami nazywany TDS" - napisał Trump we wpisie na platformie Truth Social.

"Znany był z tego, że doprowadzał ludzi do SZALEŃSTWA swoją szaleńczą obsesją na punkcie prezydenta Donalda J. Trumpa, a jego oczywista paranoja sięgała zenitu, gdy administracja Trumpa przekroczyła wszelkie cele i oczekiwania co do wielkości, a Złota Era Ameryki nastała, być może jak nigdy dotąd. Niech Rob i Michele spoczywają w pokoju!" - dodał prezydent USA.

Rob Reiner od dawna był zagorzałym krytykiem Donalda Trumpa i skrajnej prawicy. W 2024 wyprodukował film dokumentalny "God and Country" na temat rosnących wpływów "chrześcijańskiego nacjonalizmu" w USA i w otoczeniu Trumpa.

Bogata filmografia Roba Reinera

Reiner był reżyserem znakomitych adaptacji prozy Stephena Kinga - "Stań przy mnie"("Stand by Me") i "Misery". Reżyserował wiele innych znanych filmów, m.in. "Narzeczoną dla księcia", "Kiedy Harry poznał Sally", "Ludzi honoru", "Prezydent. Miłość w Białym Domu", "Oto Spinal Tab".

Jego żona Michele była aktorką, a także fotografką. Spotkali się na planie filmu "Kiedy Harry poznał Sally", wzięli ślub w 1989 roku i mieli trójkę dzieci.