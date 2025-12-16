Rob Reiner i jego żona nie żyją. Ciała znalazła córka

Według informacji podanych przez amerykańskie media, ciała małżeństwa miała odnaleźć ich 28-letnia córka Romy. Do tragedii doszło w niedzielę w domu rodziny w Los Angeles.

Źródła cytowane przez amerykańską stację CBS News poinformowały, że oboje mieli liczne rany kłute i poderżnięte gardła.

Serwis TMZ podał z kolei, że Nick Reiner w niedzielę nad ranem miał zameldować się w hotelu w Santa Monica - tuż po kłótni z rodzicami na przyjęciu bożonarodzeniowym Conana O’Briena.

"Kiedy personel hotelu wszedł później do pokoju, znalazł pełno krwi zarówno pod prysznicem, jak i na łóżku. Okno było zasłonięte prześcieradłami" - podaje TMZ.

Świadkowie relacjonują, że 32-latek wyglądał na osobę będącą pod wpływem substancji psychoaktywnych i sprawiał wrażenie mocno pobudzonego.

Zatrzymany został późnym wieczorem, 15 km od posiadłości swoich rodziców.

Kłótnia na przyjęciu i wieloletnie problemy

TMZ oraz inne amerykańskie media informują, że dzień wcześniej Nick Reiner miał pokłócić się z ojcem podczas świątecznego przyjęcia u Conana O’Briena. Powodem kłótni miała być odmowa pójścia na kolejny, 18. już odwyk. Na samym przyjęciu mężczyzna zachowywał się "niestosownie" - "wywoływał u wszystkich panikę, zachowywał się dziwnie, ciągle pytał ludzi, czy są sławni".

Według relacji bliskich, Michele Singer Reiner miała w ostatnich miesiącach mówić znajomym, że rodzina jest wyczerpana pomocą uzależnionemu od narkotyków synowi.

Jesteśmy u kresu sił. Próbowaliśmy wszystkiego - miała powiedzieć.

Kim jest Nick Reiner?

Nick Reiner jest środkowym dzieckiem Roba i Michele Reinerów. Najbardziej znany jest z filmu "Being Charlie" z 2015 roku, który powstał wspólnie z jego ojcem i był oparty na jego własnych doświadczeniach z uzależnieniem od narkotyków i bezdomnością.

W wywiadzie dla magazynu "People" w 2016 roku mówił otwarcie o swojej przeszłości:

Kiedy byłem na ulicy, mogłem umrzeć. Miałem ogromne szczęście. (...) Teraz od dłuższego czasu jestem w domu i próbuję na nowo przyzwyczaić się do życia w Los Angeles i bycia z rodziną. Ale to były bardzo mroczne lata.

W 2018 roku, w podcaście "Dopey", opowiadał o swoich nawrotach uzależnienia i konfliktach z rodzicami:

Po prostu mówiłem sobie: "Chcę wrócić do domu", więc byłem trzeźwy tylko na chwilę. Później wracałem (do ćpania) i znowu brałem - przyznał.

Byłem naćpany stymulantami, to była chyba kokaina i coś jeszcze. Nie spałem przez kilka dni i zacząłem demolować dom gościnny moich rodziców.

Na razie Nick Reiner nie usłyszał formalnych zarzutów, trwa śledztwo. O jego dalszym losie zdecyduje Prokuratura Okręgowa hrabstwa Los Angeles.