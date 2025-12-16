"Wielu ludzi może nie wiedzieć, że na samym początku zamachu dwie osoby były jednymi z pierwszych, które zidentyfikowały napastnika i odważnie próbowały go rozbroić" - napisał jeden z użytkowników mediów społecznościowych.

"Zginęły tragicznie i są bohaterami. Stanęli do walki w obliczu ogromnego niebezpieczeństwa".

Świadek całego zdarzenia również określił mężczyznę jako "bohatera": "Widzieliśmy, jak ten człowiek bohatersko próbował rozbroić terrorystę. Jego rodzina musi wiedzieć, że próbował ratować życie. To jest bohater".

Dramatyczne chwile widziała też Jenny, mieszkanka Sidney. Jak mówi, starszy mężczyzna, na oko 70-80-letni, obezwładnił Sajida i odebrał mu broń. "Byłam w szoku, głęboko wstrząśnięta, widząc, jak wszyscy uciekają".