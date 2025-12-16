Dwie ofiary niedzielnej strzelaniny na plaży Bondi w Sydney zostały uchwycone na kamerce samochodowej, gdy próbowały powstrzymać jednego z napastników. Nie przeżyły.
W wyniku ataku terrorystycznego na plaży w Sydney zginęło 15 osób; 12 pozostaje w stanie krytycznym po tym, jak 50-letni Sajid Akram i jego syn 24-letni Naveed Akram strzelali w niedzielę do tłumu ludzi świętujących Chanukę na plaży Bondi.
W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z kamerki samochodowej, na których widać mężczyznę próbującego odebrać broń napastnikowi (Sajid Akram). W pobliżu stoi kobieta. Niestety, po chwili oboje zostają zastrzeleni.