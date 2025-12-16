Paszport Zbigniewa Ziobry został unieważniony decyzją wojewody mazowieckiego - poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wnioskowała o to Prokuratura Krajowa, w której śledztwie Ziobro jest podejrzany o nadużycia dotyczące Funduszu Sprawiedliwości.
- Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował o unieważnieniu paszportu Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości i posła PiS.
- Decyzję o unieważnieniu paszportu podjął wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski na wniosek Prokuratury Krajowej.
- Prokuratura prowadzi śledztwo, w którym Ziobro jest podejrzany o nadużycia związane z Funduszem Sprawiedliwości, w tym ustawianie konkursów na wielomilionowe dotacje.
"Paszport Zbigniewa Z. został unieważniony decyzją wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego na wniosek Prokuratury Krajowej. Nikt nie ucieknie przed odpowiedzialnością" - napisał na platformie X Marcin Kierwiński.