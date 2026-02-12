​Około 1,2 mld euro w podrobionej gotówce mogło trafić do obiegu, gdyby nie akcja służb z 18 państw z Polski. Siatki przestępcze rozprowadzały podrobioną walutę za pośrednictwem przesyłek pocztowych. Ponad 90 proc. z nich pochodziło z Chin bądź miało z powiązania z Państwem Środka.

Przechwycona fałszywa gotówka w ramach międzynarodowej operacji / Europol /

Skąd pochodziła większość przechwyconej podrobionej gotówki?

Jakie kwoty i waluty fałszywych pieniędzy zabezpieczono?

Które kraje brały udział w operacji DECOY III?

Bądź na bieżąco! Wejdź na RMF24.pl.

Fałszywa gotówka. Jak działali przestępcy?

Działania służb były wymierzone w siatki przestępcze rozprowadzające podrobioną gotówkę za pośrednictwem przesyłek pocztowych. Jak poinformował w środę Europol, ponad 90 proc. zabezpieczonych przesyłek pochodziło z Chin lub było z nimi powiązanych. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że przechwycono łącznie fałszywą walutę na kwotę ok. 1,2 mld euro.

W okresie od czerwca do listopada 2025 r. przejęto 379 paczek zawierających fałszywe pieniądze. Łącznie zabezpieczono ponad 7 mln podrobionych banknotów i monet, w tym 4,8 mln fałszywek euro, 2,3 mln dolarów amerykańskich, 23 302 funty brytyjskie oraz 4 800 franków szwajcarskich.

Skoordynowana akcja międzynarodowych służb

4,8 mln podrobionych banknotów euro przechwyciły służby rumuńskie. Tamtejsi mundurowi zlikwidowali też magazyn, w którym znajdowało się ponad 223 tys. fałszywych banknotów wysłanych z Chin.

Z kolei w Portugalii, Wielkiej Brytanii i USA w trzech odrębnych realizacjach zabezpieczono ponad 220 tys. fałszywych monet w euro, funtach i dolarach; wszystkie przesyłki miały pochodzić z Państwa Środka.

Fałszywa gotówka przechwycona w ramach międzynarodowej operacji służb / Europol /

70 nowych postępowań

Międzynarodowa operacja nosiła nazwę DECOY III. Była koordynowana przez Europol, a prowadzona przez Austrię, Portugalię i Hiszpanię. Zaangażowano służby z 18 państw w tym z Polski. Byli to funkcjonariusze między innymi z Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Hiszpanii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

W wyniku akcji wszczęto 70 nowych postępowań wobec osób i grup odpowiedzialnych za dystrybucję podrobionej waluty. Europol oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wspierały działania poprzez wymianę informacji, identyfikację podejrzanych przesyłek i opracowywanie wskaźników ryzyka na potrzeby kolejnych akcji.