Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął po południu wniosek o wyłączenie sędziego Dariusza Łubowskiego od rozpoznania wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Prokuratura powołuje się w nim na wątpliwości co do bezstronności sędziego - w grudniu sędzia Łubowski uchylił ENA wobec zastępcy Zbigniewa Ziobry, Marcina Romanowskiego.

Zbigniew Ziobro / Pawel Wodzynski / East News

Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Obaj podejrzani są poszukiwani w związku ze zdefraudowaniem środków Funduszu Sprawiedliwości i obaj przebywają na Węgrzech, gdzie udzielono im azylu politycznego.

W uzasadnieniu wniosku o odsunięcie sędziego Łubowskiego od orzekania ws. Zbigniewa Ziobry prokurator wskazał na szereg okoliczności uzasadniających wątpliwość co do bezstronności sędziego.

Jak podaje prokuratura "po pierwsze Sędzia orzekał w sprawie ściśle powiązanej, analogicznej procesowo, dotyczącej europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego". W dniu 19 grudnia 2025 r. sędzia ten uchylił Europejski Nakaz Aresztowania wydany wobec Marcina Romanowskiego, pomimo tego, iż wcześniej, w tych samych okolicznościach i wobec tej samej osoby, wydał ENA i dwukrotnie ją zmodyfikował (a więc uznawał, iż istnieją podstawy do wydania ENA wobec podejrzanego objętego azylem politycznym) - przypomina fakty Prokuratura Krajowa.

W uzasadnieniu postanowienia o uchyleniu ENA znalazł się, zdaniem prokuratora, szereg twierdzeń i ocen nacechowanych politycznie. Sędzia wskazał, iż skoro państwo węgierskie uznało, że Marcin Romanowski jest w Rzeczypospolitej Polskiej prześladowany z przyczyn politycznych, to ocenę tę należy traktować jako dokonaną w dobrej wierze i ją w pełni respektować.

"Podobną ocenę o charakterze politycznym, nieznajdującą żadnych podstaw w materiale dowodowym, sędzia może przedstawić wobec znajdującego się w podobnej sytuacji podejrzanego Zbigniewa Ziobro" - pisze uzasadniając złożenie wniosku PK - "Również część wypowiedzi sędziego podczas posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa może być odbierana jako mająca charakter polityczny, zwłaszcza że stanowi powielenie twierdzeń podnoszonych przez polityków oraz środowisko związane z podejrzanym Zbigniewem Ziobrą".

Śledczy przypominają również, że podobnie zastrzeżenia co do bezstronności sędziego Łubowskiego potwierdził Sąd Okręgowy, który 12 stycznia na wniosek PK wyłączył go z rozpatrzenia kolejnego wniosku o wydanie ENA za Marcinem Romanowskim.