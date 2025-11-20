​Wielka akcja ponad 26 tys. policjantów doprowadziła do zatrzymania 1725 osób - zarówno obywateli Polski, jak i obcokrajowców. Wśród zatrzymanych są m.in. poszukiwani za gwałty, przestępstwa narkotykowe czy udział w grupie przestępczej.

Policja zatrzymała 1725 osób / KWP Gorzów Wielkopolski / Policja

W dniach 17-18 listopada przeprowadzono trzecią ogólnopolską akcję policyjną, w której uczestniczyło ponad 26 tysięcy funkcjonariuszy we wsparciu straży granicznej.

Akcja miała na celu zatrzymanie osób poszukiwanych na podstawie listów gończych oraz nakazów doprowadzenia wydanych przez wymiar sprawiedliwości.

W wyniku operacji zatrzymano 1725 osób, w tym 158 cudzoziemców. 12 osób zostało zatrzymanych na podstawie czerwonych not Interpolu i europejskich nakazów aresztowania.

Wśród zatrzymanych znalazł się poszukiwany Włoch związany z handlem narkotykami i środowiskiem pseudokibiców, który wcześniej ukrywał się w Ameryce Południowej.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Wielka akcja policji

Trzecia ogólnopolska akcja policyjnych poszukiwaczy doprowadziła do zatrzymania 1725 osób. Operacja odbyła się w dniach 17-18 listopada i uczestniczyło w niej ponad 26 tys. policjantów ze wsparciem straży granicznej. Miała na celu zatrzymanie osób poszukiwanych na podstawie m.in. listów gończych czy nakazów doprowadzenia, wydanych przez wymiar sprawiedliwości.

Akcję koordynowało Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji. Współpracowała także Komenda Główna Straży Granicznej - operacja miała także sprawdzić legalność pobytów cudzoziemców przebywających w Polsce. Swój udział miały także inne policyjne formacje, jak np. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i Centralne Biuro Śledcze Policji.

Wielka akcja policyjnych "poszukiwaczy" KWP Gorzów Wielkopolski / Policja

Wielu obcokrajowców zatrzymanych

Operacja poskutkowała zatrzymaniem 1725 osób, w 158 obcokrajowców. Spośród cudzoziemców 146 było poszukiwanych przez polskie organy ścigania. Było to 91 osób z Ukrainy, 13 z Gruzji, 7 z Białorusi, pozostałe 35 osób to obcokrajowcy z innych państw. Na podstawie czerwonych not Interpolu i europejskich nakazów aresztowania zatrzymano 12 osób.

Zatrzymano także Włocha, który był poszukiwany za posiadanie dużych ilości narkotyków, m.in. marihuany, haszyszu, kokainy, mefedronu, ekstazy i MDPV. Mężczyzna wcześniej ukrywał się w Kolumbii i Chile. Znany był także w środowisku włoskich pseudokibiców i posiadał 15-letni zakaz stadionowy.

Policjanci zajmowali się również kwestią legalności pobytu cudzoziemców w Polsce. W przypadku 93 osób skierowano wnioski do straży granicznej o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Wśród zatrzymanych osób, byli poszukiwani m.in. za gwałty, przestępstwa narkotykowe czy udział w grupie przestępczej, a także wprowadzenie do obrotu dużych ilości narkotyków. To już trzecia tego typu akcja w tym roku. Poprzednie przeprowadzono w lutym i czerwcu. Łącznie w ich wyniku zatrzymano 4766 osób, w tym 515 obcokrajowców.