Ceny pączków w tłusty czwartek wahają się dziś od grosza przez kilkanaście złotych do nawet 100 zł. Jeden z najdroższych z nich sprzedawany jest w 11 miastach na Wybrzeżu. Na wierzchu ma jadalne 24-karatowe złoto, w środku na próżno szukać tradycyjnego nadzienia.

Złoty pączek z niespodzianką

Złoty pączek usmażyła cukiernia Omni Kaiser Patisserie. Jadalne złoto nie ma smaku, ale to, co kryje może zaskoczyć.

Krem maślany połączony z szafranem, muśnięty wanilią z Madagaskaru oraz pomarańcza, która daje rozgrzewający smak - opisuje Beata Zielińska z cukierni Kaiser. Całość wieńczy jadalne 24-karatowe złoto, które podkreśla ekskluzywny charakter tego deseru. W każdym lokalu, w którym dostępny jedna osoba może trafić na wyjątkową nagrodę.

Za taki deser trzeba jedna sporo zapłacić - ważący ok. 300 g pączek kosztuje 100 zł. "Wszystkie pączki są ręcznie robione i przygotowywane z wysokiej jakości składników, z dbałością o smak, teksturę i dopracowane detale" - zapewnia cukiernia.

Cukiernie osiągają w tłusty czwartek nawet 30 razy wyższe obroty niż na co dzień, ale przygotowania do wielkiego smażenia pączków, a potem powrót do codziennej rutyny zabierają cukiernikom nawet tydzień. Prezes Stowarzyszenia Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy Janusz Profus wskazuje też, że zrobienie dobrego ciasta jest kosztowne - do zrobienia dobrego ciasta na pączki potrzeba nawet 40 żółtek i ćwierci kilo masła na kilogram mąki.

Zdaniem eksperta, w niektórych cukierniach na lepszy smak pączków można liczyć w innym dniu niż tłusty czwartek. W tym szczególnym dniu zakłady cukiernicze skupiają się przede wszystkim na ilości, co może negatywnie wpływać na jakość wyrobów.

Przykładowo, często podnosi się temperaturę garowania, by przyspieszyć proces wyrastania ciasta. Tłuszcz do smażenia bywa wymieniany rzadziej, niż powinien, albo nie utrzymuje się jego właściwej temperatury. Dodatkowo, świeżo usmażone pączki są zbyt szybko pakowane - wylicza Janusz Profus.

Jak podkreśla, znaczne różnice w cenach pączków wynikają przede wszystkim z użytych składników. Według niego cena około 10 zł za pączka wysokiej jakości jest uzasadniona kosztami produkcji. Zwraca też uwagę, że są cukiernie, gdzie za pączka trzeba zapłacić wielokrotność tej kwoty, ale są również miejsca, gdzie "przyzwoite pączki kosztują mniej".

Pączki są niestety bardzo kaloryczne - jeden z nich ma około 350 kcal. Dlatego przed sięgnięciem po następnego, warto pomyśleć o tym, ile trzeba poświęcić czasu na aktywność, aby spalić jeden taki wypiek. Przykładowo, aby pozbyć się tej ilości energii, trzeba na przykład przed 15 minut uprawiać intensywny jogging, przez 20 minut jeździć na rowerze z szybkością 20 km/h czy tańczyć przez 30 minut.

