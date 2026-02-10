Ze łzami w oczach przyznał się do zdrady swojej dziewczyny. Jak sam stwierdził, "był to największy błąd w jego życiu".

Sześć miesięcy temu poznałem miłość mojego życia - najpiękniejszą i najżyczliwszą osobę na świecie. Trzy miesiące temu popełniłem swój największy błąd i ją zdradziłem. Powiedziałem jej o tym tydzień temu. To był najgorszy tydzień w moim życiu. Miałem w życiu złoty medal i prawdopodobnie wiele osób patrzy na mnie teraz innymi oczami, ale ja patrzę tylko na nią - mówił Laegreid.

Sport zszedł już na drugi plan. Chciałbym móc dzielić to z nią - w ten sposób odniósł się do swojego sukcesu na igrzyskach Mediolan Cortina 2026.

Złoto w biegu na 20 km wywalczył Norweg Johan-Olav Botn, a srebro Francuz Eric Perrot.