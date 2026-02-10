Norweg Sturla Holm Laegreid podczas wywiadu na żywo w telewizji, udzielonego tuż po tym, jak zdobył brązowy medal w biathlonie, opowiedział ze łzami w oczach o tym, że zdradził swoją dziewczynę. "To największy błąd w moim życiu" - stwierdził, podkreślając, że ten związek był jego "złotym medalem".
Dość nieoczekiwany przebieg miał wywiad telewizyjny, jakiego udzielił tuż po zdobyciu brązowego medalu w biegu indywidualnym na 20 km norweski biathlonista Sturla Holm Laegreid. 28-letni sportowiec stanął przed kamerą państwowej stacji NRK, by opowiedzieć o swoim sukcesie na igrzyskach olimpijskich. Biathlonista otworzył się jednak przed kamerą i opowiedział o emocjach, które nim targają. Przyznał, że "popełnia społeczne samobójstwo", by odzyskać swoją ukochaną.