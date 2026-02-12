"W polskiej przestrzeni powietrznej, prowadzone będą planowe loty szkoleniowe z udziałem samolotów naddźwiękowych" - poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X. Takie loty mogą wywołać ogromny huk. Nie jest to jednak coś, co mogłoby zagrozić komukolwiek.

Planowane są loty z przekroczeniem bariery dźwięku / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych nie podaje, w jakich regionach można się spodziewać nienaturalnego hałasu. Podkreśla jednocześnie, że tzw. grom dźwiękowy jest naturalnym efektem lotu z prędkością większą niż prędkość dźwięku.

Loty będą realizowane zgodnie z przepisami i "pod nadzorem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej".

"Planowe loty z przekroczeniem bariery dźwięku" są elementem szkolenia wojskowych. Trzeba je wykonywać, aby zachować gotowość operacyjną.

"Loty nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców ani infrastruktury. Wszystkie operacje prowadzone są w sposób kontrolowany, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Obywatele nie mają powodów do obaw i mogą czuć się bezpiecznie" - wskazano.

