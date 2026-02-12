Do niecodziennego wypadku doszło w czwartek w Bytomiu (Śląskie). 87-letni mężczyzna, kierując Fiatem Punto, przez pomyłkę wjechał w budynek, w którym mieści się piekarnia i cukiernia. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

/ Śląska policja / Facebook

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Do wypadku doszło w tłusty czwartek w godzinach porannych. Kierujący Fiatem Punto 87-letni mieszkaniec Bytomia stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w ścianę piekarni.

Jak ustalili policjanci, mężczyzna był trzeźwy.

Przyczyną zdarzenia było przypadkowe naciśnięcie pedału gazu.





Nikt nie ucierpiał



Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe. Na szczęście zarówno kierowca, jak i osoby przebywające w piekarni, nie odnieśli żadnych obrażeń.

87-latek został ukarany mandatem karnym. Dodatkowo skierowano go na badania lekarskie, które mają ocenić jego zdolność do dalszego prowadzenia pojazdów.





