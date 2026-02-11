​Kacper Tomasiak, który w poniedziałek w Predazzo został wicemistrzem igrzysk w skokach narciarskich, zapewnił sobie nie tylko nagrody przewidziane przez PKOl oraz resort sportu, ale i tzw. emeryturę olimpijską. Wiadomo, ile wynosi świadczenie.

Kacper Tomasiak / Rex Features / East News

Dla kogo olimpijska emerytura

Sukces we Włoszech sprawił, że Tomasiak, który 20 stycznia skończył zaledwie 19 lat, już zapewnił sobie świadczenie olimpijskie. Według danych MSiT aktualnie pobierają je 624 osoby.

Tzw. emerytura olimpijska przysługuje medalistom igrzysk, zawodów "Przyjaźń 84" oraz olimpiady szachowej, którzy ukończyli 40 lat, mają polskie obywatelstwo, są niekarani i nie byli zdyskwalifikowani za doping w wymiarze większym niż 24 miesiące lub więcej niż raz. Otrzymują ją byli zawodnicy, którzy nie kontynuują kariery sportowej poprzez uczestnictwo w zawodach organizowanych przez polskie związki sportowe.

W celu otrzymania świadczenia należy złożyć wniosek do MSiT. Rodzaj i liczba zdobytych medali nie mają wpływu na jego wysokość, która jest stała dla wszystkich uprawnionych.

MSiT poinformowało, że w 2026 roku to świadczenie wynosi 5116,99 złotych netto.

Kacper Tomasiak ze srebrnym medalem. Otrzyma nie tylko pieniądze

Za srebrny medal Tomasiak otrzyma także nagrody z Polskiego Komitetu Olimpijskiego i MSiT.

Premie finansowe dla wicemistrzów olimpijskich z PKOl wynoszą 400 tys. zł w gotówce oraz 200 tys. w tokenach. Ponadto młody skoczek otrzyma obraz, voucher na wakacje oraz biżuterię o wartości do 2000 zł.

Łączna premia z resortu sportu, również częściowo rozłożona na 24 raty stypendialne po 15 427,26 zł, wyniesie 448 495,92 zł. Jednorazowa nagroda to 78 241,68 zł.

Tomasiak zajął drugie miejsce w poniedziałkowym konkursie na skoczni normalnej, tracąc zaledwie 3,4 pkt do triumfatora, Niemca Philippa Raimunda.

Polak ma szansę powiększyć zyski finansowe, bowiem wystartuje w igrzyskach jeszcze w konkursie mikstów, duetów oraz na dużej skoczni.