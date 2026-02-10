Przypomniał, że w środę przypada druga rocznica jego wywiadu w węgierskim kanale Partizan, który w jego opinii, zachwiał pewnością siebie rządzącego Węgrami Fideszu.

Magyar sugeruje, że partia Viktora Orbana zechce w związku z tym uruchomić wymierzoną w niego "kampanię w rosyjskim stylu".

"Dzisiaj wysłali wielu dziennikarzom link, na którym widać pokój objęty monitoringiem. Podejrzewam, że planują upublicznić nagranie zarejestrowane przy użyciu narzędzi służb specjalnych - być może sfałszowane - na którym widać mnie podczas intymnego zbliżenia z moją ówczesną partnerką" - napisał opozycjonista.

Magyar podkreśla, że ewentualna publikacja takich treści miałaby na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od poważnych spraw politycznych, w tym od kontrowersji wokół zakładu w Göd (jest tam fabryka baterii, której dotyczą zarzuty związane z zanieczyszczeniem środowiska czy zagrożeniami dla zdrowia mieszkańców i pracowników).

Polityk zaznacza, że jest dorosłym mężczyzną prowadzącym życie seksualne z pełnoletnią partnerką i nie widzi w tym niczego nagannego. Jednocześnie przypomina, że jest ojcem trojga małoletnich dzieci, "oczywiście pomijanych przez ten «przyjazny rodzinom» rząd".

Magyar stanowczo deklaruje, że nie ulegnie żadnemu szantażowi ani groźbom.

Wprost oskarża za to władzę o korupcję, tuszowanie przestępstw oraz współodpowiedzialność za krzywdy wyrządzone dzieciom i społeczeństwu.

"Drodzy fideszowscy straszyciele - publikujcie śmiało wszystko, fałszujcie, co tylko chcecie. Nie ulegnę ani szantażowi, ani groźbom. Ani ze strony węgierskiej polityczno-gospodarczej mafii, ani ze strony członków międzynarodowej sieci, która ich wspiera. Węgry nie są na sprzedaż - nie ma takiej ceny, za którą porzuciłbym moich rodaków" - podsumował.

Wybory parlamentarne już w kwietniu

Węgierskie wybory parlamentarne odbędą się 12 kwietnia. Według najnowszych sondaży partia TISZA ma od kilku do kilkunastu punktów procentowych przewagi nad rządzącym od 16 lat Fideszem.