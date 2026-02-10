Lider głównej węgierskiej partii opozycyjnej, Peter Magyar, opublikował we wtorek wieczorem zdumiewającą wiadomość. Polityk podejrzewa, iż w środę najprawdopodobniej zostanie udostępnione nagranie jego relacji intymnej z ówczesną partnerką. Magyar wskazał, że miałaby to być próba zdyskredytowania go dokonana przez rządzący Węgrami Fidesz.
- Peter Magyar, lider węgierskiej opozycji, ostrzegł, że rządzący Fidesz może opublikować kompromitujące nagranie z jego życia prywatnego, by go zdyskredytować przed wyborami.
- Polityk podkreślił, że ewentualna publikacja ma odwrócić uwagę od poważnych problemów politycznych.
- Sam nie zamierza ulegać szantażowi ani groźbom.
Polityk Partii Szacunku i Wolności (TISZA) napisał o wszystkim w długim poście w serwisie X.