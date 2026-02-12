W Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapytamy Tomasza Trelę, posła Lewicy, m.in. o to, czy spór z prezydentem służy politycznie Włodzimierzowi Czarzastemu. Czy marszałek Sejmu w czasie Rady Bezpieczeństwa Narodowego miał wsparcie polityków koalicji rządzącej? A może szef Lewicy powinien zrezygnować ze stanowiska? Jak naprawić relację z Karolem Nawrockim i czy jest to w ogóle możliwe?

Tomasz Trela / Michał Dukaczewski / RMF FM

Jak realna jest możliwość powołania tzw. rządu technicznego z obecnym wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele? Gdyby do tego doszło, koalicja rządząca mogłaby się rozpaść.

W amerykańskiej ambasadzie w Warszawie zorganizowano przyjęcie z okazji przylotu do Polski podsekretarz stanu USA ds. dyplomacji publicznej i spraw publicznych Sary B. Rogers. Amerykanka spotkała się m.in. z przedstawicielami kancelarii prezydenta czy wiceministrem cyfryzacji Dariuszem Standerskim. O czym polityk Lewicy rozmawiał z nową urzędniczką?

Czy nowa przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna zostać wicepremierem w rządzie Donalda Tuska? Jakie stanowisko w tej sprawie prezentuje Nowa Lewica? Niedawno w Porannej rozmowie w RMF FM europoseł tej partii, Robert Biedroń, zapewniał, że "po pierwsze w umowie koalicyjnej na to się nie umówiliśmy, po drugie nie wiem, po co kolejny stołek w tym rządzie". Według mnie nie będzie wicepremiera - dodawał.

