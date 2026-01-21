Zlikwidowano 22 laboratoria, przechwycono ponad 9,3 tony narkotyków, setki ton prekursorów chemicznych i zatrzymano ponad 100 osób, w tym 19 w Polsce. To bilans największej w historii Unii Europejskiej operacji wymierzonej w narkobiznes.

W całej Europie zatrzymano ponad 100 osób / Policja

Polskie służby brały udział w międzynarodowej akcji Europolu przeciwko gangowi produkującemu syntetyczne narkotyki.

Zlikwidowano 22 nielegalne laboratoria, przejęto ponad 9,3 tony narkotyków i setki ton prekursorów chemicznych.

Zatrzymano ponad 100 osób w kilku krajach Europy, w tym 19 w Polsce.

W działaniach na terenie Polski uczestniczyło blisko 400 funkcjonariuszy. Więcej o szczegółach akcji w naszym artykule.

Polskie służby uczestniczyły w koordynowanej przez Europol akcji rozbicia międzynarodowego gangu produkującego syntetyczne narkotyki.

W ubiegły piątek, na polecenie prokuratora Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, przeprowadzono skoordynowane działania na terytorium Polski, Niemiec, Belgii oraz Niderlandów - poinformowała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.

19 zatrzymanych w Polsce, 400 policjantów w akcji

W Polsce w czterech województwach zatrzymano 19 osób. W akcjach brało udział blisko 400 polskich funkcjonariuszy.

Rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska przekazała, że podczas kontroli czterech magazynów w dwóch powiatach w woj. mazowieckim wykryto ok. 700 ton prekursorów i innych substancji chemicznych służących do produkcji narkotyków oraz 2 kg marihuany.

Funkcjonariusze zabezpieczyli też 366 tys. zł i dziewięć pojazdów o wartości ok. 4,5 mln zł, a także majątek w nieruchomościach o wartości prawie 10 mln zł.

Wideo youtube

Areszt i zarzuty

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec czterech podejrzanych, w tym osób podejrzanych o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, trzymiesięczny areszt. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe, dozory policji, zakazy kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz zakazy opuszczania kraju - przekazała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kierowania nią, wytwarzania znacznych ilości narkotyków syntetycznych, a także prania pieniędzy. Grozi im do 20 lat pozbawienia wolności.

W Polsce działania prowadzili policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy wsparciu wyspecjalizowanych jednostek policji, laboratoriów kryminalistycznych, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, a także służb partnerskich z innych państw Unii Europejskiej i ekspertów Europolu.

CBZ poinformowało, że ich działania polegały na analizie przepływu kryptowalut, zabezpieczeniu ich, a także na "czynnościach informatycznych z zabezpieczonym sprzętem".

Od końca 2024 r. kluczową rolę w koordynacji działań służb z Polski, Niemiec, Niderlandów, Belgii, Hiszpanii oraz Czech pełnił Europol.

Ponad 100 osób zatrzymanych w kilku krajach

W sumie europejskie służby zabezpieczyły ponad 9,3 t narkotyków, setki ton prekursorów chemicznych, zlikwidowały 22 nielegalne laboratoria na terytorium Belgii, Niemiec, Niderlandów, Czech i Polski oraz zatrzymały ponad 100 osób w kilku państwach Europy.

Śledczy pod nadzorem dolnośląskiej prokuratury ustalili, że międzynarodowy gang legalnie importował do krajów Unii Europejskiej znaczne ilości prekursorów chemicznych pochodzących m.in. z Chin i Indii. Potem były one przepakowywane i transportowane do nielegalnych laboratoriów narkotykowych funkcjonujących w Polsce i w innych państwach Europy Zachodniej, a następnie dystrybuowane.

Koordynacja obrotu tymi substancjami prowadzona była z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez członków zorganizowanej grupy przestępczej - zaznaczyła prok. Calów-Jaszewska.

Jednocześnie z akcją w Polsce w Niemczech służby ujawniły magazyny prekursorów chemicznych, plantacje konopi indyjskich liczące minimum 2 tys. krzewów i ponad 10,5 litra odpadów poprodukcyjnych. Zatrzymano tam kolejne osoby. Prok. Calów-Jaszewska dodała, że w Belgii przeprowadzono przeszukania, ujawniając magazyny substancji chemicznych i urządzenia wykorzystywane do nielegalnej działalności.

Z ustaleń śledztwa wynika, że gang wykorzystywał działalność trzech legalnie zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Polsce. Za ich pośrednictwem prano pieniądze.