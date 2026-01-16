Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia wobec trzech osób oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mieli oni m.in. zajmować się złamaniem zabezpieczeń systemów informatycznych. Ich celem był transfer pieniędzy. Grupa działała w kilku krajach, w tym także w Polsce. Grozi im od roku do 10 lat więzienia.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie poinformowała, że sprawcy popełniali przestępstwa polegające na przełamywaniu zabezpieczeń systemów informatycznych. Mieli też wpływać na dane informatyczne pokrzywdzonych podmiotów gospodarczych, dokonywać zmian i wprowadzać nowe zapisy. Celem był transfer pieniędzy.

Tak działali

Sprawcy wprowadzali w błąd osoby upoważnione do dokonywania przelewu środków w imieniu pokrzywdzonych firm zarejestrowanych w różnych krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych i Australii.

Wyłudzone środki przekazywane były na rachunki bankowe zarządzane przez sprawców. Następnie w wyniku "prania pieniędzy" środki przekazywane były na kolejne rachunki bankowe prowadzone w bankach na terenie Chin, w celu ukrycia przestępnego pochodzenia tych środków - poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Małgorzata Wojciechowicz.

Dodała, że w trakcie trwania procederu sprawcy, wykorzystując dane innych osób pełniących funkcję tzw. słupów, przy użyciu ich profili zaufanych zarejestrowali w Krajowym Rejestrze Sądowym co najmniej trzydzieści spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, na które otwierano rachunki bankowe, które były wykorzystywane w przestępczej działalności.

Śledztwo trwało od kilku lat

Śledztwo pod nadzorem prokuratury prowadzą funkcjonariusze Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Trwało od września 2023 r.

Jak ustalono, zorganizowana grupa przestępcza działała od drugiej połowy 2022 do marca 2024 roku. W postępowaniu oskarżonym przedstawiono łącznie 27 zarzutów. Opisana grupa wyłudziła łącznie prawie 7 mln euro oraz 700 tysięcy dolarów. W trakcie prowadzonego postępowania m.in. na poczet obowiązku naprawienia szkody prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego kwoty ponad 24 mln zł - przekazała Wojciechowicz.

Grupa działała na terenie kilku krajów europejskich, w tym m.in. w Polsce, a także w Libanie, Stanów Zjednoczonych i Australii. Oskarżonym grozi od roku do dziesięciu lat pozbawienia wolności.