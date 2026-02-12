Kadrowa rewolucja w Grupie Azoty, jednej z najważniejszych państwowych spółek. Rada nadzorcza - na bezpośrednie polecenie ministra aktywów państwowych - odwołała prezesa Andrzeja Skolmowskiego i dwóch jego zastępców. Jednocześnie resort ogłosił plany dokapitalizowania firmy, podkreślając jej strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki.

Kadrowa rewolucja w Grupie Azoty, jednej z najważniejszych państwowych spółek / Marcin Bielecki / PAP

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Rada nadzorcza Grupy Azoty odwołała w czwartek trzech członków zarządu: prezesa Andrzeja Skolmowskiego i wiceprezesów Pawła Bielskiego oraz Andrzeja Dawidowskiego.

Po tej decyzji obowiązki prezesa Grupy Azoty powierzono Aleksandrze Machowicz-Jaworskiej, dotychczasowej wiceszefowej rady. Będzie ona pełnić tę funkcję maksymalnie przez trzy miesiące, do czasu wyłonienia nowego prezesa w drodze konkursu - poinformowała spółka.

Rząd wspiera Grupę Azoty

Ministerstwo Aktywów Państwowych zapowiedziało dokapitalizowanie Grupy Azoty. Według resortu, wsparcie finansowe ma umożliwić skuteczne wdrożenie strategii spółki oraz ustabilizowanie jej sytuacji finansowej. MAP podkreśliło, że Grupa Azoty, jako kluczowy podmiot sektora chemicznego, ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa.

Według resortu, rada nadzorcza uznała, że osiągnięcie długofalowej stabilizacji sytuacji finansowej w kluczowym momencie negocjacji z instytucjami finansowymi oraz najważniejszymi interesariuszami wymaga "zdecydowanych działań w zakresie organizacji pracy zarządu". Dlatego, jak poinformowało ministerstwo, w ocenie rady nowy skład zarządu będzie zobowiązany do wdrożenia rozwiązań przybliżających Grupę Azoty do zawarcia porozumienia z wierzycielami.

Ministerstwo Aktywów Państwowych zaznaczyło, że jako dominujący akcjonariusz Grupy Azoty, jest zdeterminowane, aby proces restrukturyzacji spółki zakończył się jak najszybciej.

Grupa Azoty - kluczowy gracz na rynku chemicznym

Grupa Azoty to drugi co do wielkości producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych w Unii Europejskiej oraz jedyny producent melaminy w Polsce. Spółka wytwarza także poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory i biel tytanową. Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji Grupy Azoty.