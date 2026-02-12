33-letnia mieszkanka powiatu kamieńskiego (woj. zachodniopomorskie) została zatrzymana podczas transmisji na żywo w mediach społecznościowych. Kobieta usłyszała zarzuty m.in. propagowania i pochwalania zachowań o charakterze pedofilskim, obrazy uczuć religijnych oraz szydzenia z dzieci chorujących na nowotwory.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Do zatrzymania kobiety doszło w trakcie prowadzenia przez 33-latkę transmisji na żywo w mediach społecznościowych. Podczas nadawania miała publicznie wypowiadać treści obraźliwe i wulgarne, kierowane wobec innych osób.

W dniu, w którym prowadziła transmisję, otrzymywaliśmy zgłoszenia, że po raz kolejny zachowuje się skandalicznie, m.in. używa słów wulgarnych, wyzywa i szydzi. Policjanci udali się na miejsce i dokonali zatrzymania – poinformowała asp. Izabela Kik z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Poważne zarzuty

Jak przekazała policja, zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie kobiecie zarzutów dotyczących publicznego propagowania lub pochwalania zachowań o charakterze pedofilskim, obrazy uczuć religijnych oraz publicznego pochwalania popełnienia przestępstwa, w tym za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Do sprawy dołączono również materiał wskazujący na szydzenie z dzieci chorujących na nowotwory.



Wobec 33-latki zastosowano dozór policyjny oraz zakaz prowadzenia transmisji na żywo w internecie i kontaktowania się z innymi osobami w ten sposób.

Kobiecie grozi do trzech lat pozbawienia wolności.