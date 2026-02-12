Na Podhalu i w Pieninach rozpoczął się wyjątkowy okres – wykoty. Choć nazwa może być myląca, nie chodzi o koty, lecz o narodziny jagniąt. W owczarniach rozbrzmiewa teraz charakterystyczne beczenie, a hodowcy mają pełne ręce roboty.

W jednej z owczarni w Szlachtowej koło Szczawnicy, prowadzonej przez Dariusza Rekowskiego, właśnie teraz rodzą się młode owieczki.

To czas wzmożonej pracy, bo każde jagnię wymaga troskliwej opieki.

Piją mleko od mamy, a jak już są troszkę większe, no to już próbują siana, skubią siano. Jak mama ma na przykład dwa jagnięta, trzy jagnięta, no wiadomo, owca ma mniej mleka. Wtedy dajemy mleko w proszku. Specjalnie małżonka przygotowuje, rozpuszcza to mleko z wodą, no i dokarmia. Jest taką drugą mamą – opowiada nam Dariusz Rekowski.

Jagnięta, podobnie jak dzieci, są bardzo ruchliwe i ciekawskie.

To tak jak dzieci, nie? Człowiek starszy siedzi spokojnie, a dzieci gonią, bo tyle mają energii. To tak samo i z jagniętami. Starsze idą, są w spokoju, pasą się, skubią trawę, a te małe gonią tam i z powrotem, i figlują – dodaje hodowca.

Sezon wykotów to nie tylko radość z nowych narodzin, ale także spore wyzwanie dla hodowców. Opieka nad młodymi owieczkami wymaga zaangażowania całej rodziny.