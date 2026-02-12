Funkcjonariusze Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej przechwycili ponad 41 tysięcy sztuk nielegalnych e-papierosów oraz blisko 2 tysiące litrów płynów do ich palenia. Towar nie posiadał polskich znaków akcyzy i miał trafić do magazynu w powiecie pruszkowskim, gdzie już trwała kontrola służb.
- Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła nielegalne e-papierosy i płyn do palenia.
- Towar miał trafić do magazynu w pow. pruszkowskim, w którym już trwała kontrola.
- Skarb Państwa mógł stracić blisko 5,5 mln zł
W powiecie pruszkowskim funkcjonariusze zatrzymali ciągnik siodłowy z naczepą.
Podczas przeszukania pojazdu znaleziono ponad 41 tys. sztuk e-papierosów oraz 9 tys. opakowań płynu do e-papierosów o łącznej zawartości 270 litrów.
Okazało się, że nielegalny towar miał trafić m.in. do magazynu, w którym właśnie trwała kontrola.
Cały towar nie posiadał wymaganych znaków akcyzy.
Według szacunków służb, gdyby kontrabanda trafiła na rynek, Skarb Państwa mógłby stracić niemal 5,5 mln zł.
Za sprowadzanie, magazynowanie i dystrybucję wyrobów tytoniowych bez akcyzy grozi kara grzywny, kara pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie.