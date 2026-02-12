Funkcjonariusze Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej przechwycili ponad 41 tysięcy sztuk nielegalnych e-papierosów oraz blisko 2 tysiące litrów płynów do ich palenia. Towar nie posiadał polskich znaków akcyzy i miał trafić do magazynu w powiecie pruszkowskim, gdzie już trwała kontrola służb.

/ Mazowiecka KAS /

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła nielegalne e-papierosy i płyn do palenia.

Towar miał trafić do magazynu w pow. pruszkowskim, w którym już trwała kontrola.

Skarb Państwa mógł stracić blisko 5,5 mln zł

W powiecie pruszkowskim funkcjonariusze zatrzymali ciągnik siodłowy z naczepą.

Podczas przeszukania pojazdu znaleziono ponad 41 tys. sztuk e-papierosów oraz 9 tys. opakowań płynu do e-papierosów o łącznej zawartości 270 litrów.

Okazało się, że nielegalny towar miał trafić m.in. do magazynu, w którym właśnie trwała kontrola.

Cały towar nie posiadał wymaganych znaków akcyzy.

Straty dla budżetu i konsekwencje prawne

Według szacunków służb, gdyby kontrabanda trafiła na rynek, Skarb Państwa mógłby stracić niemal 5,5 mln zł.

Za sprowadzanie, magazynowanie i dystrybucję wyrobów tytoniowych bez akcyzy grozi kara grzywny, kara pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie.