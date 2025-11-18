Prawie 50 milionów euro wyłudzili oszuści, którzy działali w całej Europie. W Polsce przeszukano 22 lokalizacje i zatrzymano cztery osoby. Grupę wyłudzającą podatek VAT rozbiła Izba Skarbowa, policja oraz Służba Ochrony Kolei. Śledztwo prowadziła Prokuratura Europejska.
Służby rozbiły międzynarodowy gang zajmujący się wyłudzaniem podatku VAT. Uszczuplenia podatkowe w wyniku oszustw w całej Europie sięgają niemal 50 milionów euro.
W Polsce przeszukano 22 lokalizacje i zatrzymano cztery osoby. Śledztwo prowadzone było pod nadzorem Prokuratury Europejskiej.
Jak przekazała rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej, st. asp. Justyna Pasieczyńska, grupa zajmowała się fałszowaniem dokumentów, popełnianiem tzw. zbrodni fakturowej o transgranicznym charakterze oraz praniem brudnych pieniędzy.
Dochodzenia prowadzone były w Austrii, Belgii, Niemczech, na Łotwie i w Niderlandach.
"Sprawcy wykorzystywali system handlu międzynarodowego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów. W proceder zaangażowane były firmy, które nie wykonywały rzeczywistej działalności gospodarczej oraz dopuszczały się zatajenia rzeczywistych obrotów" - wyjaśniła Pasieczyńska.
Na terenie województw mazowieckiego, śląskiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego przeszukano 22 lokalizacje. Zabezpieczono dokumentację księgową, laptopy, twarde dyski, telefony, karty pamięci, nośniki danych oraz środki odurzające w postaci suszu marihuany.
Zatrzymano czterech obywateli Polski.
W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Policji, Straży Ochrony Kolei oraz służb innych państw Unii Europejskiej. W innych krajach Europy zatrzymano kolejnych podejrzanych, wobec których sądy zastosowały tymczasowe aresztowania.