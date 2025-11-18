Prawie 50 milionów euro wyłudzili oszuści, którzy działali w całej Europie. W Polsce przeszukano 22 lokalizacje i zatrzymano cztery osoby. Grupę wyłudzającą podatek VAT rozbiła Izba Skarbowa, policja oraz Służba Ochrony Kolei. Śledztwo prowadziła Prokuratura Europejska.

Służby rozbiły międzynarodowy gang zajmujący się wyłudzaniem podatku VAT. Uszczuplenia podatkowe w wyniku oszustw w całej Europie sięgają niemal 50 milionów euro.

W Polsce przeszukano 22 lokalizacje i zatrzymano cztery osoby. Śledztwo prowadzone było pod nadzorem Prokuratury Europejskiej.

Przestępczy proceder na szeroką skalę

Jak przekazała rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej, st. asp. Justyna Pasieczyńska, grupa zajmowała się fałszowaniem dokumentów, popełnianiem tzw. zbrodni fakturowej o transgranicznym charakterze oraz praniem brudnych pieniędzy.

Dochodzenia prowadzone były w Austrii, Belgii, Niemczech, na Łotwie i w Niderlandach.

"Sprawcy wykorzystywali system handlu międzynarodowego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów. W proceder zaangażowane były firmy, które nie wykonywały rzeczywistej działalności gospodarczej oraz dopuszczały się zatajenia rzeczywistych obrotów" - wyjaśniła Pasieczyńska.

Przeszukania i zatrzymania w Polsce

Na terenie województw mazowieckiego, śląskiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego przeszukano 22 lokalizacje. Zabezpieczono dokumentację księgową, laptopy, twarde dyski, telefony, karty pamięci, nośniki danych oraz środki odurzające w postaci suszu marihuany.

Zatrzymano czterech obywateli Polski.

W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Policji, Straży Ochrony Kolei oraz służb innych państw Unii Europejskiej. W innych krajach Europy zatrzymano kolejnych podejrzanych, wobec których sądy zastosowały tymczasowe aresztowania.