Czwartkowe obrady Rady Najwyższej Ukrainy zostały przerwane z powodu masowego zatrucia pokarmowego wśród deputowanych. Źródłem problemów zdrowotnych mogła być stołówka, choć nie wyklucza się także innych przyczyn.

Jak informuje portal Ukraińska Prawda, powołując się na swoje źródła, objawy zatrucia pokarmowego pojawiły się u kilkudziesięciu deputowanych - szacuje się, że problemy zdrowotne mogło mieć nawet 30 osób.

Wśród najczęściej zgłaszanych dolegliwości była wysoka gorączka, osłabienie i biegunka.

Podejrzenia padają na stołówkę, ale nie tylko

Niektórzy politycy sugerują, że przyczyną masowego zatrucia mogły być posiłki spożywane w parlamentarnej stołówce. Jednak nie wszyscy chorzy jedli dziś w tym miejscu.

Inne źródła Ukraińskiej Prawdy zwracają uwagę, że objawy są zbliżone do zakażenia rotawirusem, którego ogniska w ostatnich tygodniach odnotowano w różnych regionach Ukrainy, w tym w stolicy i popularnych kurortach.

Przerwane obrady i nowy termin posiedzenia

Z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia wielu deputowanych, parlament nie był w stanie zebrać wymaganej liczby głosów do prowadzenia obrad - rejestrowano zaledwie około 200 obecnych, podczas gdy minimum to 226.

W efekcie przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy był zmuszony zamknąć posiedzenie. Kolejny tydzień plenarny zaplanowano na 24 lutego.