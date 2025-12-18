Policja zatrzymała 10 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która wyłudzała pieniądze, podszywając się pod pracowników banków. Prokuratura ustaliła, że ofiarą oszustów padły co najmniej 72 osoby, które straciły łącznie ponad 6 milionów złotych.

Gang oszustów wyłudził ponad 6 mln zł / Shutterstock

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi funkcjonariusze zatrzymali 2 kobiety i 8 mężczyzn w wieku od 19 do 30 lat. Jak poinformował rzecznik prokuratury Krzysztof Kopania, to kolejne zatrzymania w tej sprawie.

Łącznie zarzuty usłyszało już 67 osób, a 8 z nich, w tym szefowie gangu, trafiło do aresztu tymczasowego.





Metody działania przestępców

Grupa przestępcza działała w latach 2023-2025, specjalizując się w oszustwach internetowych. Przestępcy zdobywali numery kont bankowych wraz z danymi dostępowymi poprzez ogłoszenia w internecie. Osoby udostępniające swoje konta otrzymywały 2 proc. wpływających na nie środków.

Członkowie gangu zorganizowali fałszywe call center, z którego dzwonili do ofiar, podając się za pracowników banków. Przekonywali, że pieniądze klientów są zagrożone i zalecali przelanie środków na tzw. rachunek techniczny, który w rzeczywistości należał do przestępców. Wyłudzone pieniądze były wypłacane za pomocą kodów BLIK lub kart bankowych.

"W swoich działaniach oszuści szli jeszcze dalej. Zachęcali pokrzywdzonych do zaciągnięcia wysokich kredytów bankowych, co z uwagi na utratę zdolności kredytowej miało zabezpieczyć ich przed oszustami. Następnie nakłaniali swoje ofiary, aby uzyskane z kredytów pieniądze przelewali na podstawione przez podejrzanych rachunki. Kiedy do tego doszło, natychmiast je wypłacali"– opisał prokurator Kopania.





Pieniądze ukrywane w kryptowalutach

Znaczna część wyłudzonych środków była lokowana w kryptowaluty, co miało utrudnić ich wykrycie. "Dokonane ustalenia stanowiły podstawę sformułowania zarzutów prania brudnych pieniędzy. Podejrzanym grożą kary do 12 lat więzienia" – poinformował prokurator.

Śledczy zabezpieczyli m.in. umowy o prowadzenie rachunków, karty bankomatowe, sprzęt komputerowy, telefony i karty pamięci. Liczba pokrzywdzonych może być większa.