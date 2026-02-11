Dwóch Polaków przemycających migrantów na zachód Europy zatrzymali litewscy strażnicy graniczni. W busie mieli 10 cudzoziemców z Afryki, którzy dostali się na Łotwę z Białorusi.

Litwini zatrzymali dwóch Polaków przemycających ludzi / Litewska straż graniczna /

Litewscy strażnicy graniczni zatrzymali dwóch Polaków, którzy w busie przewozili 10 nielegalnych migrantów z Somalii i Etiopii.

Migranci dostali się na Łotwę z Białorusi i mieli być przerzuceni dalej na Zachód.

Służby odnotowują wzrost przemytu tym szlakiem po uszczelnieniu granic z Białorusią w Polsce i na Litwie.

Przemytnicy wpadli podczas kontroli drogowej w okolicach miejscowości Mariampol na południu Litwy - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.

W busie na polskich numerach w części ładunkowej funkcjonariusze odkryli sześciu Somalijczyków i czterech Etiopczyków w wieku od 19 do 31 lat. Okazało się, że wszyscy opuścili ośrodek dla uchodźców na Łotwie, gdzie trwa procedura udzielenia im azylu. Kurierom grozi na Litwie 8 lat więzienia.

Coraz więcej migrantów wychodzi z Białorusi przez Łotwę

To kolejni migranci zatrzymani w drodze na Zachód, którzy dostali się z Białorusi na Łotwę.

Strażnicy graniczni zwracają uwagę, że przemytnicy wykorzystujący ten kanał, znów stali się aktywni. We wtorek w Polsce wpadł Litwin, który przemycił z Łotwy czterech Etiopczyków. Także starali się o łotewski azyl.

Migracja z tego kierunku nasiliła się po wzmocnieniu barier ochronnych na granicach Polski i Litwy z Białorusią. Powstanie tego kanału było też jednym z powodów przywrócenia przez nasz kraj kontroli granicznych z Litwą.

W ubiegłym roku litewska straż graniczna zatrzymała 1288 nielegalnych migrantów przewożonych z Łotwy, czyli prawie 2,5 razy więcej niż w 2024 r. (540). Najwięcej zatrzymano obywateli Somalii (459) i Afganistanu (162).