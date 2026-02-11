Włochy nie przystąpią do Rady Pokoju, będącej inicjatywą prezydenta USA Donalda Trumpa. Szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani oświadczył, że obecny statut nowego gremium jest niezgodny z konstytucją jego kraju, choć Rzym deklaruje gotowość do działań na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie.

Donald Trump / BRENDAN SMIALOWSKI/AFP / East News

Włochy nie przystąpią do Rady Pokoju Donalda Trumpa.

Szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani stwierdził, że istnieje "konstytucyjna bariera nie do pokonania".

Nie możemy przystąpić do Rady Pokoju, ponieważ po stronie włoskiej istnieje konstytucyjna bariera nie do pokonania - powiedział na antenie włoskiej stacji telewizyjnej Sky TG24 Antonio Tajani, wicepremier Włoch i minister spraw zagranicznych tego kraju.

Włochy, zgodnie ze swoją konstytucją, mogą przystąpić do międzynarodowej organizacji wyłącznie na równych prawach z innymi państwami. Według władz w Rzymie, Rada Pokoju tego nie gwarantuje ze względu na jej obecny statut, przyznający największe uprawnienia amerykańskiemu prezydentowi.

"Jesteśmy otwarci", ale...

W styczniowym wywiadzie dla telewizji RAI premier Włoch Giorgia Meloni oświadczyła, że Italia nie może natychmiast przystąpić do Rady Pokoju, wyjaśniając, że jest to problem konstytucyjny, który wymaga więcej czasu i refleksji.

My jesteśmy otwarci, gotowi i zainteresowani, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, Włochy mogą odegrać wyjątkową rolę w realizacji planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu - powiedziała. Poza tym nie uważałabym za coś inteligentnego ze strony Włoch i Europy samowykluczenia się z organu, który jest przecież interesujący - dodała.

Dla nas jest to problem konstytucyjny, ponieważ z lektury statutu Rady Pokoju wynika, że niektóre elementy są niekompatybilne z naszą konstytucją. To nie pozwala nam na pewno złożyć podpisu jutro, bo potrzeba więcej czasu. Jest praca do wykonania, ale moje stanowisko pozostaje otwarte - podkreśliła.

Rada Pokoju nie zastąpi ONZ

Szefowa włoskiego rządu wyraziła opinię, że żadna instytucja nie może zastąpić Organizacji Narodów Zjednoczonych. Odpowiedziała w ten sposób na pytanie, czy Rada Pokoju może stać się "prywatnym ONZ".

W ocenie włoskiej premier ewentualna obecność Władimira Putina w Radzie Pokoju to kwestia polityczna. W każdym multilateralnym organie zasiadają przy stole także osoby, do których jest nam daleko - zauważyła. Zwróciła uwagę na to, że Rosja zasiada w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i należy do grupy G20. Dlatego, w jej opinii, obecność Rosji w Radzie Pokoju nie byłaby niczym nowym w systemach wielostronnych.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Pokoju zaplanowane jest na 19 lutego w Stanach Zjednoczonych. Włochy to kolejny kraj, który zadeklarował, że nie przystąpi do organizacji (wcześniej na taki krok zdecydowali się m.in. Francuzi, Niemcy, Hiszpanie, Ukraińcy czy Nowozelandczycy).