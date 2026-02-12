"Mamy świadomość tego, że nie wszystkie osoby skrzywdzone się ujawniły, że nie wszystkie sprawy udało się prześwietlić, stąd jest to otwarcie dyskusji i zaproszenie wszystkich osób, które mają jakąkolwiek wiedzę, która mogłaby zainteresować komisję. W raporcie skupiamy się na osobach skrzywdzonych (…). Mniej interesują nas kwestie sprawców. Oczywiście badamy te ich sprawy pod kątem tego, jak były procedowane pod kątem prawa kanonicznego czy państwowego" - powiedział Tomasz Krzyżak, przewodniczący komisji, która przygotowała raport w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez osoby reprezentujące instytucje kościelne w diecezji sosnowieckiej. Do dantejskich scen związanych z aktami pedoflii i molestowania dzieci przez księży, a także innymi skandalami, miało tam dochodzić przez lata.

"Część szczegółowa jest zanonimizowana". Trwa prezentacja raportu ws. diecezji sosnowieckiej

W południe w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej rozpoczęła się konferencja tzw. Komisji Wyjaśnienie i Naprawa Spraw Wrażliwych Diecezji Sosnowieckiej. Jej przewodniczącym jest prawnik-kanonista, dziennikarz i publicysta "Rzeczpospolitej" Tomasz Krzyżak. Skład komisji tworzy sześć osób. To specjaliści m.in. z zakresu prawa kanonicznego, teologii, psychologii i psychoterapii, historii Kościoła, badania archiwów czy komunikacji społecznej. Komisja została powołana przez bp. Artura Ważnego, który jest biskupem tej diecezji od 2024 roku. Prezentowana jest właśnie pierwsza część raportu dotyczącego m.in. pedofilii, innych przestępstw seksualnych, tajemniczych zgonów i oszustw finansowych, do których dochodziło na terenie diecezji sosnowieckiej.

Prezentujemy stan naszej wiedzy na koniec stycznia 2026 roku, mimo że spotykamy się dzisiaj, 12 lutego. Część szczegółowa jest zanonimizowana z szacunku do osób skrzywdzonych (…) - rozpoczął przewodniczący komisji.

Zajmujemy się ludzką krzywdą. Ta krzywda jest powiązana z przestępstwem. To przestępstwo jest wykorzystaniem seksualnym osób małoletnich. Nie zajmujemy się sprawcami pod kątem ich typologii, bo nie mamy wystarczających danych. O tej grupie osób mówimy w raporcie ogólnie jako o duchownych. Komisja miała dostęp do wszystkich dokumentów, z jakimi chciała się zapoznać. Cały zasób bieżący i archiwalny został nam udostępniony, przede wszystkim teczki księży, korespondencja, akta policji, prokuratury czy sądów - mówił członek komisji.

Sodoma i Gomora. Co działo się w diecezji sosnowieckiej przez lata?

W ostatnich latach na terenie diecezji dochodziło do wydarzeń o charakterze kryminalnym i obyczajowym, o których wielokrotnie informowaliśmy. To tylko niektóre z nich:

Co dalej?

O godz. 15 w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbędzie się druga konferencja, z udziałem biskupa Ważnego, na której hierarcha odniesie się do ustaleń Komisji i poinformuje o dalszych działaniach, które zostaną podjęte w diecezji.