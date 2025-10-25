Lotnisko w Wilnie w niedzielę rano wznowiło. prace. Zostało zamknięte w sobotę "z powodu balonów meteorologicznych wlatujących w przestrzeń powietrzną z sąsiedniej Białorusi" - poinformowało Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. To już czwarte takie zakłócenie w tym miesiącu.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Balony z Białorusi znów naruszyły litewską przestrzeń powietrzną, czego pokłosiem jest zamknięcie lotniska w Wilnie.

Wcześniej balony meteorologiczne z przemycanymi papierosami trzy razy spowodowały paraliż lotnisk w Wilnie i Kownie.

Premier Litwy Inga Ruginiene zagroziła zamknięciem granicy z Białorusią, jeśli incydenty się powtórzą.

Litwa oskarża Białoruś i prezydenta Łukaszenkę o tolerowanie działań przemytników.

Lotnisko w Wilnie, zamknięte w sobotę wieczorem z powodu balonów meteorologicznych, wlatujących w przestrzeń powietrzną Litwy z sąsiedniej Białorusi, zostało w niedzielę rano otwarte - poinformowały Litewskie Porty Lotnicze. Otwarto też po kilku godzinach przejścia graniczne z Białorusią w Miednikach i Solecznikach.

Lotnisko w Wilnie zostało w sobotę ponownie zamknięte z powodu balonów z Białorusi. W południe Litwa wznowiła natomiast ruch na granicy litewsko-białoruskiej - ponad 12 godzin po tym, jak balony meteorologiczne z przemycanymi papierosami z Białorusi wtargnęły w jej przestrzeń powietrzną, co sparaliżowało pracę lotnisk w Wilnie i Kownie.

Premier Litwy Inga Ruginiene zapowiedziała wówczas, że w przypadku powtórzenia się incydentu z balonami rząd zamknie granicę z Białorusią. W sobotę poinformowała, że litewska Komisja Bezpieczeństwa Narodowego w nadchodzącym tygodniu wnikliwie oceni sytuację. Litwa twierdzi, że balony są wysyłane przez przemytników papierosów, ale obwinia również prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenkę, bliskiego sojusznika rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, o to, że ten pozwala na te praktyki.

Według litewskiej straży granicznej, do 7 października, przejęto 507 balonów z papierosami, które przyleciały z Białorusi. Ponad 45 proc. przechwyconych w tym roku wyrobów tytoniowych, pochodzących z przemytu, dotarło do Litwy z Białorusi, a nieco ponad 54 proc. - z Łotwy.

W ostatnich tygodniach europejskie lotniska wielokrotnie wpadały w kłopoty z powodu ingerencji obcych dronów i innych wtargnięć z powietrza. Było tak na lotniskach w Kopenhadze, Monachium i regionie bałtyckim.