​Dwa rosyjskie samoloty wojskowe w czwartek wleciały na 18 sekund w przestrzeń powietrzną Litwy, członka NATO - poinformowały litewskie siły zbrojne.

Rosyjski myśliwiec Su-30. Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dwa rosyjskie samoloty wojskowe, Su-30 i Ił-78, naruszyły przestrzeń powietrzną Litwy.

Litwa odpowiedziała, wysyłając hiszpańskie myśliwce Eurofighter Typhoon.

Prezydent Litwy, Gitanas Nauseda, potępił działania Rosji i zapowiedział wezwanie rosyjskiej ambasady do złożenia noty protestacyjnej.

Jak podał Reuters, to myśliwiec Su-30 i tankowiec Ił-78. Maszyny prawdopodobnie odbywały lot szkoleniowy. Naruszyły litewską granicę około godziny 15:00. Wleciały na Litwę z obwodu kaliningradzkiego.

W odpowiedzi Litwini poderwali do lotu hiszpańskie myśliwce Eurofighter Typhoon, które uczestniczą w misji NATO Baltic Air Policing. "Obszar jest przez te samoloty patrolowany" - poinformowały litewskie siły zbrojne.

Głos zabrał prezydent Litwy

Gos zabrał prezydent Litwy Gitanas Nauseda. "Potępiamy działania Rosji i wtargnięcie samolotów wojskowych w naszą przestrzeń powietrzną. Widzimy, że ostatnio takich incydentów jest coraz więcej, nie tylko w Litwie" - powiedział Nauseda w komentarzu wideo opublikowanym przez urząd prezydenta.

"Nie mam wątpliwości, że nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno w najbliższym czasie wezwać przedstawicieli ambasady rosyjskiej i przekazać im notę protestacyjną" - zaznaczył litewski przywódca.



