"Nazywamy się Koalicja Obywatelska, bo jako KO wygrywaliśmy już wybory i wygramy następne (...). Niczego nie musimy wymyślać, żadnych sztuczek, tylko prawda" - powiedział Donald Tusk w sobotę podczas "konwencji zjednoczeniowej". Premier ogłosił, że Platforma Obywatelska, Inicjatywa Polska i Nowoczesna łączą się w jedną partię pod nazwą Koalicja Obywatelska. Znak graficzny nowej partii to biało-czerwone serce, a flaga to dotychczasowe logo PO.

  • Platforma Obywatelska połączyła siły z Nowoczesną i Inicjatywą Polską, tworząc nową partię pod nazwą Koalicja Obywatelska.
  • Na sobotniej konwencji w Warszawie zaprezentowano m.in. logo nowej partii, którym jest biało-czerwone serce.
  • Sobota to również drugi dzień konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która odbywa się w Katowicach. O czym mówił, otwierając ją, prezes PiS Jarosław Kaczyński? O tym przeczytasz poniżej.
  Jak oceniacie zmianę wizerunku KO?
Platforma Obywatelska w sobotę połączyła się formalnie z Nowoczesną, której przewodniczącym był Adam Szłapka, oraz Inicjatywą Polską, na czele której stała Barbara Nowacka, tworząc jedną partię pod nazwą Koalicja Obywatelska. Nowe logo - jak określono, choć ten znak był członkom i wyborcom Platformy Obywatelskiej dobrze znany - to biało-czerwone serce. Ma ono być "symbolem jedności parlamentarzystów KO".

"Tylko siła i dobro. Koalicjo Obywatelska, do zwycięstwa!" - mówił, a potem napisał na platformie X premier Donald Tusk. 

Polityczny weekend, czyli konwencja PiS w Katowicach, a KO w Warszawie

Już nigdy nie chciałbym być świadkiem tego, jak wielkie sprawy upadają przez małe przywary czy niemądre spory. Za dużo się tego naoglądałem w historii Polski. Mam dzisiaj wielki respekt i wielkie uznanie dla pani przewodniczącej Barbary Nowackiej oraz przewodniczącego Nowoczesnej Adama Szłapki. Dla siebie też w jakimś sensie - powiedział Donald Tusk w Warszawie, wskazując, że zjednoczenie, na które zdecydowały się trzy partie, "jest przecież rzeczą niełatwą". 

Premier w swoim przemówieniu mówił również o "historycznym wzroście gospodarczym" i o tym, że "pod względem PKB na osobę Polska przegania obecnie Japonię". Nawiązując do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, stwierdził, że "cały dotychczasowy dorobek jest zagrożony przez tych, którzy w Niemczech czy w Holandii widzą większe zagrożenie niż to ze strony Rosji".

Sobota to także drugi dzień konwencji programowej PiS, która odbywa się w Katowicach. Mamy w tym momencie generalny kryzys naszego państwa, który po części jest postrzegany przez społeczeństwo (...). Niemcy chcą nam zabrać państwo, Francuzi razem z nimi. Biurokracja europejska pali się aż do tego (...). Kto wierzy w to, że jakiś naród niemający własnego ośrodka decyzji politycznych będzie w stanie załatwiać dobrze swoje interesy, ten jest w wielkim błędzie. Nic nie rozumie z historii - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, krytykując politykę rządu.