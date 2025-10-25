Zagłosuj w ankiecie

Ankieta Czy uważasz zmianę wizerunku Koalicji Obywatelskiej za udaną? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy uważasz zmianę wizerunku Koalicji Obywatelskiej za udaną? tak 33% nie 59% nie mam zdania 8%

głosów: 1168

Polityczny weekend, czyli konwencja PiS w Katowicach, a KO w Warszawie

Już nigdy nie chciałbym być świadkiem tego, jak wielkie sprawy upadają przez małe przywary czy niemądre spory. Za dużo się tego naoglądałem w historii Polski. Mam dzisiaj wielki respekt i wielkie uznanie dla pani przewodniczącej Barbary Nowackiej oraz przewodniczącego Nowoczesnej Adama Szłapki. Dla siebie też w jakimś sensie - powiedział Donald Tusk w Warszawie, wskazując, że zjednoczenie, na które zdecydowały się trzy partie, "jest przecież rzeczą niełatwą".

Premier w swoim przemówieniu mówił również o "historycznym wzroście gospodarczym" i o tym, że "pod względem PKB na osobę Polska przegania obecnie Japonię". Nawiązując do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, stwierdził, że "cały dotychczasowy dorobek jest zagrożony przez tych, którzy w Niemczech czy w Holandii widzą większe zagrożenie niż to ze strony Rosji".