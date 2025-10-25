"Nazywamy się Koalicja Obywatelska, bo jako KO wygrywaliśmy już wybory i wygramy następne (...). Niczego nie musimy wymyślać, żadnych sztuczek, tylko prawda" - powiedział Donald Tusk w sobotę podczas "konwencji zjednoczeniowej". Premier ogłosił, że Platforma Obywatelska, Inicjatywa Polska i Nowoczesna łączą się w jedną partię pod nazwą Koalicja Obywatelska. Znak graficzny nowej partii to biało-czerwone serce, a flaga to dotychczasowe logo PO. Czy uważasz, że to dobra decyzja? Koniecznie zagłosuj w naszej ankiecie.
- Platforma Obywatelska połączyła siły z Nowoczesną i Inicjatywą Polską, tworząc nową partię pod nazwą Koalicja Obywatelska.
- Na sobotniej konwencji w Warszawie zaprezentowano m.in. logo nowej partii, którym jest biało-czerwone serce.
- Sobota to również drugi dzień konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która odbywa się w Katowicach. O czym mówił, otwierając ją, prezes PiS Jarosław Kaczyński? O tym przeczytasz poniżej.
Platforma Obywatelska w sobotę połączyła się formalnie z Nowoczesną, której przewodniczącym był Adam Szłapka, oraz Inicjatywą Polską, na czele której stała Barbara Nowacka, tworząc jedną partię pod nazwą Koalicja Obywatelska. Nowe logo - jak określono, choć ten znak był członkom i wyborcom Platformy Obywatelskiej dobrze znany - to biało-czerwone serce. Ma ono być "symbolem jedności parlamentarzystów KO".
"Tylko siła i dobro. Koalicjo Obywatelska, do zwycięstwa!" - mówił, a potem napisał na platformie X premier Donald Tusk.